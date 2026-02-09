牛煦庭：若只要在野退讓　朝野僵局會持續

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月9日電（記者 鄭羿菲）針對新台幣1.25兆軍購特別條例遭藍白卡關，朝野陷僵局。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨天表示，他將向賴清德提議“化”這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉。中國國民黨發言人、藍委牛煦庭9日表示，若化解只要求在野黨完全退讓，民進黨什麼善意都不願釋出，恐怕朝野僵局還會繼續。



韓國瑜8日受訪透露，賴清德過年可能邀請五院院長會面，他會當面向賴提議“化”這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉。中國文字這個“化學的化”非常有妙用，朝野不斷衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。



牛煦庭9日接受媒體訪問表示，韓國瑜作為“立法院長”，調和鼎鼐、希望化解朝野衝突，這是韓院長的責任，韓也非常有擔當要去談這件事，我們當然樂觀其成。但關鍵是在野多數通過很多法案，民進黨至今仍拒絕執行，導致非常多的政治僵局，甚至擴及總預算、特別預算，我們也希望有效的化解、盼民進黨用更寬大的胸懷來看待這些事。



牛煦庭反問，難道軍人加薪、警消退休金，不值得政府用更寬容、更溫柔的心態來對待嗎？



牛煦庭強調，若化解只要求在野黨完全退讓，民進黨什麼善意都不願意釋出，恐怕僵局還會持續，他希望無論是韓國瑜或賴清德，都用更高的格局去看待朝野僵局，找出一條路，若能順利化解政治僵局，也是功德一件。