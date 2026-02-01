徐遵慈：投資5500億美元　高市訪美關鍵

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈9日在“日本眾議院大選結果及其影響”座談會上表示，日本首相高市早苗預計於3月訪問美國，如何具體落實前首相石破茂時期對美承諾的5500億美元投資計劃？以及日本防衛與經濟政策取向？將是此行的關鍵觀察指標，也將牽動後續中美日三邊關係發展。



徐遵慈指出，美日雙方在石破茂內閣時期已建立投資與安全合作架構，高市早苗上任後，勢必要向美方交代5500億美元投資承諾的執行方式與時程，相關內容不僅涉及產業布局，也與日本強化防衛能力、提升經濟自主性高度連動。加上中美元首預計4月於北京會面，高市早苗此行訪美，勢必也將釋放日本在中美競合格局中的政策訊號。



徐遵慈，東吳大學專業法律碩士，現任中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任、WTO及RTA中心副研究員、台灣亞洲交流基金會兼任資深研究員、台北市政府國際事務委員、對外關係協會顧問、美國華府智庫威爾遜中心訪問學人、亞洲台灣商會聯合總會顧問、中鋼碳素化學獨立董事等。



徐遵慈分析，日本當前經濟環境正處於關鍵轉折點，去年底以來，日經指數屢創新高，指數一度站上5500點；日本央行於2024年3月正式結束長期負利率政策，至今已4度升息，目前基準利率約0.75%，未來不排除今年再升息2次，並於2027年前持續調整。利率與國債殖利率雙雙走高，使金融市場波動加劇，也引發外界對日本財政紀律是否惡化的疑慮。



他指出，高市早苗師承安倍晉三經濟路線，但日本已逐步擺脫長期通縮，當前最大挑戰反而是通膨對民生的衝擊，以及長期經濟動能不足的結構性問題。眾議院選舉期間，“如何解決通膨、刺激成長”已成為選民高度關注的議題，高市早苗上任後必須立即回應。



徐遵慈表示，日本近年經濟成長表現偏弱，2016年至2024年間，除疫情後短暫反彈外，多數年份呈現低度成長甚至負成長。不過，國際貨幣基金組織（IMF）近期預測，日本今年經濟成長率約1.2%，日本官方也上調經濟展望，預期GDP將溫和成長，物價與薪資結構可望逐步改善。



在對外經貿方面，徐遵慈指出，日本的處境與台灣相當類似，並非單純“脫中親美”，而是在結構調整中逐步降低對中國大陸的投資依賴，同時加深與美國及東南亞的經濟連結。近3年來，日本對中國投資每年減少約30多億美元，對東南亞投資約250億美元，對美國投資更高達660億美元，美國已成為日本最大出口市場；但中國仍是日本最大進口來源，供應鏈依存問題短期內難以完全切割。