民眾黨批：公督盟淪為民進黨的打手

民眾黨批，公督盟淪為民進黨的附隨組織與政治打手。（照片：民眾黨提供） 中評社台北2月9日電／今年度總預算案審查，在“立法院”繼續卡關，公民監督聯盟9日呼籲中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜應在農曆年前召集朝野協商，藍、白兩黨應回歸理性審查，勿讓攸關全民利益的國家預算，淪為政黨鬥爭的犧牲品。台灣民眾黨9日發文表示，曾經自詡為“監督國會”的公督盟，早已成為一個拒絕監督權力、一意為權力開脫的組織。他們出現根本的認知錯誤，完全不了解民主的本質，是權力必須接受持續而公開的監督，而非一味護航。



民眾黨指出，公督盟打著監督“立委”的旗號成立，口口聲聲要“淘汰不適任立委”、“提升人民民主素養”、“讓民主向下紮根”。然而近年來，核心成員與幹部卻甘願淪為民進黨的附隨組織與政治打手；他們披著公民團體的外衣召開記者會，但他們說出口的每一句話，卻都在替執政黨傳聲、為當權者卸責。



民眾黨說，從本屆“立法院”第一會期開始，公督盟便全力反對“國會”改革，反對台灣的“立法委員”能比照民主先進國家“國會議員”，擁有合法、制度化的官員監督工具與職權。公督盟早已不是站在人民角度發聲，他們早已選擇與權力站在一起。



民眾黨說，英國史學家艾克頓最著名的格言：“權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗”，顯見權力分立對於保障自由和防止權力濫用至關重要，當權力不受權力制衡，就必然走向濫權。但公督盟不只反對制衡，還將一切監督行為妖魔化，幫執政黨築起“不准監督”的防火牆。



民眾黨強調，更荒謬的是，公督盟早已拋棄公民團體應有的中立與自制。執行長張宏林等人，直接在民進黨發動“大罷免”期間站上政治舞台為民進黨助選。當民進黨最終以32：0 被民意狠狠打臉、全面潰敗時，公督盟馬上無恥的轉頭裝作“船過水無痕”，彷彿一切與它們無關，彷彿它們還有一絲公正性。民眾黨痛批，公督盟就是讓台灣的公共空間被謊言政治佔據的共犯。



民眾黨指出，今日公督盟再次召開記者會，配合民進黨散布“在野黨不審預算、當薪水小偷”的說法，彷彿它們對台灣最基本的民主程序與“憲政”分工毫無基本認識。