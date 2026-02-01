王宏仁：自民黨大勝　中日緊張短期難緩解

成功大學政治系專任教授王宏仁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）成功大學政治系專任教授王宏仁9日在“日本眾議院大選結果及其影響”座談會上表示，日本自民黨在眾議院選舉中取得壓倒性勝利後，中日關係的緊張態勢短期內恐難緩解，未來關鍵將在於美國如何在中、美、日、台之間扮演調節與平衡角色，值得持續觀察。



王宏仁指出，高市早苗在選後迅速宣布3月訪美，外界並傳出可能於3月19日與美國總統特朗普會面，此舉不僅攸關美日關係，也勢必牽動中美日台之間的戰略互動。美國是否、以及如何在中日關係緊繃之際介入協調？將是觀察後續區域局勢的重要指標。



王宏仁分析，日本長期以來的對外政策，特別是對中、對台政策，向來同時考量中國因素與國內經濟利益，但在此次選舉後，中國因素的重要性可能已降至相對低點，經濟利益與政局穩定反而成為主要考量。不過，中國方面短期內不太可能放棄強硬言詞或軍事施壓，對日本的態度恐仍維持高張狀態，這也使得美國接下來的政策調整格外關鍵。



針對台灣與兩岸局勢，王宏仁表示，台灣政府在兩岸政策上向來以維持現狀、和平與繁榮為務實目標，並未因日本政局變化而出現根本轉向。然而，在自民黨大勝、美日關係可望進一步深化的背景下，台灣勢必會把握時機，加強與美日之間在印太地區穩定議題上的合作，避免台海現狀遭到任何一方片面改變。



王宏仁認為，未來台灣與美日的合作，除外交與安全層面外，也可能延伸至軍工產業供應鏈、海上安全與相關產業合作，進一步深化實質連結，但整體仍將以“不挑釁、求穩定”為主軸。



另外，王宏仁也提到，選後日本股市迅速反應，日經指數9日大漲約800點，市場甚至出現“是否該投資高市早苗概念股”的討論，顯示投資人對新政府穩定政局與政策走向的高度期待。此次選舉結果不僅是自民黨大勝，更是全面輾壓在野黨，自民黨席次大幅增加百餘席，幾乎完全來自在野黨的流失，寫下自1955年自民黨成立以來的歷史紀錄。