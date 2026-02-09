卓榮泰宜蘭行程撇開在野黨　吳宗憲痛批

有意參選宜蘭縣長藍委吳宗憲批評，卓榮泰宜蘭視察行程沒通知在野黨，只會搞選舉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月9日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰昨天視察“宜蘭至羅東鐵路高架化”工程建設，但卻只有綠營民代、參選人隨行，刻意撇開議會和在野黨，引來批評。有意參選宜蘭縣長的中國國民黨籍“立委”吳宗憲9日批評，連國民黨籍宜蘭縣議會議長張勝德都沒被通知，縣政府還被下封口令，“賴政府”沒有什麼福國利民，心目中只有搞選舉，台灣還有寧日？



牛煦庭9日接受媒體訪問表示，一個政府到底有沒有大胸懷、大格局、以“國家”為念，其實從很多小細節就看得出來，若政府心心念念只有政黨利益、選舉利益，那很多好的事情都會被政治解讀，如宜蘭的建設，照理來說是不分黨派共同參與，吳宗憲也一直幫宜蘭鄉親爭取建設，有建設的好消息時，卻刻意跳過在野黨“立委”，這就是“賴政府”心胸狹小，凡事以政黨為先。



牛煦庭表示，“賴政府”正是有這樣的心態，才招致非常多的“憲政”僵局，“賴政府”一直宣稱面對重大危機需要共同團結，作為領導的民進黨政府，是不是應該用更寬的心胸解決爭端，而不是利用機會情緒勒索，更不應該把屬於超越黨派的建設，變成政黨中飽私囊的工具。



吳宗憲指出，當天早上他在宜蘭發現路口站很多警察，詢問之下才知道是卓榮泰去討論鐵路高架化的問題，後來了解才知道連縣議會議長都沒被通知，縣政府還被下封口令，不能告訴縣議會有這件事。那到場的有誰？就是民進黨宜蘭縣長參選人，用“行政院”顧問的名義去，還有民進黨議員參選人也在。



吳宗憲批評，“行政院”連一個重大公共工程案，不知會縣議會、不讓議長去，只因為張勝德可能參選宜蘭縣長，也都不通知副議長、當地縣議員，民進黨已把選舉、鬥爭放到日常生活中，“行政院”每一個動作都在搞選舉，這就是民進黨政府，真的對不起台灣人民。



吳宗憲強調，一整天下來也沒有任何進度，所以這就是用公共工程包裹選舉的助選行程，這真的很不應該，“賴政府”沒有什麼福國利民，心中只剩下拿各式各樣的東西來搞選舉而已，這樣下去台灣還有寧日嗎？