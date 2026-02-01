田弘茂：台日觀光交流不成比例　台要加油

“國策研究院”院長田弘茂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）台灣“國策研究院院長”田弘茂9日在“日本眾議院大選結果及其影響”座談會上表示，台日關係整體氛圍正面，但雙方在觀光交流上明顯不成比例，台灣每年赴日旅遊人次接近700萬，日本來台卻不到200萬，相關部會應更加努力，吸引更多日本民眾來台交流。



根據日本國家旅遊局（JNTO）1月21日發佈的數據顯示，2025年訪日遊客人數為4268.36萬人。按國家和地區來看，南韓遊客最多，達到945.96萬人。中國大陸遊客為909.63萬人，台灣遊客為676.34萬人。日本觀光廳的統計顯示，消費額為創歷史新高的9.4559萬億日元。



對於日本政局，目前是“總統府資政”，曾任“外交部長”的田弘茂認為，自民黨目前黨內團結情況良好，預期日本政局在未來一段時間內將相對穩定，這不僅對日本經濟發展有利，也有助於深化美日關係及日本與周邊國家的互動，對台灣而言同樣是正面訊號。



他也談及，高市早苗的個人特質，外界將她與英國前首相柴契爾夫人相提並論的情況，未來可能愈來愈多。田弘茂指出，英國與日本同為立憲內閣制國家，2人皆以高度自律與長時間工作著稱，展現女性政治領導人的堅韌風格，他祝福高市早苗未來施政順利，能夠帶領日本持續向前。



田弘茂在總結致詞時指出，台日之間在科技、軍工、情報與海巡等合作領域仍有深化空間，但他一直耿耿於懷的是觀光人次的嚴重落差，日本人口約1.22億人，但來台旅遊人數卻遠低於台灣赴日規模，期盼政府相關單位，包括“僑委會委員長”徐佳青、“交通部”“觀光署”等都要加油、加強推廣，讓更多日本民眾認識台灣、來台交流。



田弘茂提到，若日本有意推動類似“台灣關係法”的制度設計，關鍵仍在於高層互動與官員互訪。他回顧自身外交經驗指出，過去台灣官員在美國能與高層會晤、公開演講，甚至舉辦大型活動，象徵台灣獲得應有的尊嚴；相較之下，他曾因經過日本轉機而被拒絕入境，認為這類情況未來應有所改善。

