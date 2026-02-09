蔡明憲：中美關係取決於利益是否互補

台前“國防部長”蔡明憲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）針對中美關係，台灣前“國防部長”蔡明憲接受中評社訪問分析，美國總統特朗普在處理中美關係時，傾向將經貿與政治、安全議題區隔處理，雙方是否能對話，關鍵仍在於是否符合各自的國家利益，但他認為台灣不應成為談判的籌碼。



蔡明憲指出，中美之間能否互動，取決於利益是否具有互補性，例如中國大陸若願意大量採購美國大豆等農產品，確實可能促成對話空間；但若中國意圖在亞太地區建立霸權，則與美國的核心利益不一致，雙方自然難以妥協。



現年84歲的蔡明憲，美國加州西部法學院法學博士，是陳水扁時期唯一的文人“國防部長”，曾任民進黨“立委”、“國防部軍政副部長”、“國安會”副秘書長、台駐美副代表、陸委會諮詢委員、民進黨國民大會黨團總召、台中商專法學教授、律師、台灣聯合國協進會理事長等。現為喜樂黨聯盟黨籍。



蔡明憲說，美國的“一中政策”與中國所主張的“一中原則”並不盡相同，但美方也並未接受“台灣是中國一部分”的說法，不應將台灣作為中美談判的交換條件。



蔡明憲向中評社說，美國歷來的“國家安全”戰略文件，對於印太地區與台灣的重要性已有清楚定位，相信不論是特朗普或美國政府，都不應輕易接受以犧牲台灣為代價的安排，他也期盼中美雙方在互動時，能以確保印太與全球和平穩定為前提，而非各自片面堅持自身利益，導致區域緊張升高。



針對未來是否可能透過中美元首會晤，緩和亞太局勢與台海緊張？



蔡明憲說，從現實面觀察並不樂觀，中國大陸近年持續對台施壓，軍事與政治打壓力道未見鬆動，除非北京方面出現實質性妥協，否則要期待情勢迅速緩和，並不容易。

