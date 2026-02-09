藍提名慢基層焦慮　白喬茵：拖越晚越不利

國民黨籍高雄市議員白喬茵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月9日電（記者 蔣繼平）年底將舉行地方選舉，中國國民黨拖到3月才要提名台中市長人選，引起爭議，讓基層相當焦慮。國民黨籍高雄市議員白喬茵向中評社表示，大家都知道今年民進黨不好選，但國民黨提名能早就早，拖越晚越不利。盼不要讓選戰期程的配置失誤，拖累整體2026的選戰步伐與氣勢。



白喬茵，1987年生，台中人，世新大學新聞系學士，曾任三立新聞台主播、韓國瑜高雄市長任內高市府副發言人、國民黨發言人。2022年當選新科國民黨高雄市議員，選區在左營區、楠梓區。



國民黨在台中市尚未推派人選，“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔互不相讓，江更於日前不滿批評黨中央“違反雙方簽署提名協議”，令支持者相當憂心。面對台中市長盧秀燕喊話“民調應提前進行”一事，國民黨主席鄭麗文8日受訪又強調，一切都按照遊戲規則走，“絕不會因為某個候選人量身訂做”。



民進黨由綠委何欣純參選台中市長。綠委蘇巧慧參選新北市長。



對此，白喬茵表示，大家都知道民進黨今年的選舉氛圍較不利，既然都知道2026國民黨很有機會再次拿下多數縣市，就要好好發揮在野黨監督能量，除了很多基層民代與“國會議員”在監督以外，黨中央在配置選舉期程這也是非常重要的一件事情。



白喬茵表示，大家都希望能提早就提早，讓候選人可以及早的去開始自己的選戰節奏，如果越拖越晚的話，其實只會對國民黨的選舉越來越不利。如果可以提早讓候選人在二月份就開始調整選舉節奏，大家都相信可以打出一場很漂亮的選戰。



2026選舉將於11月28日投票。白喬茵表示，還有10個月時間，但現在已看到不管是民進黨的蘇巧慧、何欣純也好，都已經開始跑很久了。大家會心很多重要的樁腳與資源，是不是會讓提早起跑的對手拔的頭籌？搶走大多數江啟臣或可能參選新北市長的台北市副市長李四川也需要的資源呢？這是黨中央需要再三思考的地方。



白喬茵表示，基層還是呼籲，不要讓選戰期程的配置失誤，拖累整體2026的選戰步伐與氣勢，地方民代的問政表現、犀利監督，這些都是被民眾看到的，這都是各縣市小螺絲釘的努力。她也提到“可以看到江啟臣最近受蠻多委屈的”。