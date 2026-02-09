高虹安拚連任　新竹市推旅遊專刊促進觀光　

新竹市長高虹安9日出席新竹市旅遊專刊發表會。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市旅遊專刊首刊將印製1萬本。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市政府9日舉行新竹市旅遊專刊發表會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月9日電（記者 盧誠輝）新竹市政府1月底才剛普發現金新台幣5千元，後又推出全新開幕的南寮漁港竹風漁市加倍券，全力拚經濟。新竹市長高虹安9日出席新竹市旅遊專刊發表會時表示，期盼透過新竹市旅遊專刊的發行，能讓更多人瞭解這座擁有超過300年歷史古城的文化底蘊，讓更多觀光客能到新竹市來感受這座城市的獨特魅力。



新竹市政府9日舉行“新竹一刻 HSINCHU MOMENTS”旅遊專刊發表會，包括高虹安、新竹市政府城市行銷處長林昱志、中國國民黨籍新竹市議員徐美惠、蕭志潔、吳旭豐和台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋等人都到場出席。



高虹安指出，新竹市是全球聞名科技發展的“台灣矽谷”，同時也是一座擁有超過300年歷史的古城，古蹟密度居全台之冠。在深厚人文底蘊與前瞻創新動能交織之下，形塑出鮮明而獨特的城市DNA，持續展現源源不絕的活力。



高虹安提到，市府團隊將持續以“永續、宜居、美學新竹”為施政主軸，推出“新竹一刻”旅遊專刊，期盼透過貼近生活、富含情感的視角，讓世界看見新竹市在創新之外，依然溫潤動人的城市樣貌。此次專刊內容也以文字與影像細膩勾勒出新竹市“山、湖、海”的自然風貌，交織舊城歷史與當代生活，呈現專屬於新竹的城市魅力。



新竹市城銷處長林昱志表示，“新竹一刻”旅遊專刊從巷弄間的歷史建築出發，延伸至17公里海岸線，完整呈現新竹市“山、湖、海”交織而成的多元城市風景。同步發表的宣傳影片“剛剛好的城市”，以細膩鏡頭捕捉新竹在科技硬實力之外，那些最溫暖、最適合漫步的日常片刻。



新竹市城銷處指出，“新竹一刻”旅遊專刊首刊將印製一萬本，除放置於旅館業者、合作商家及旅遊服務中心等指定通路，提供民眾免費索取外，亦將於各大旅遊展覽及相關活動中露出，持續擴大城市行銷效益，提升新竹市的觀光能見度。