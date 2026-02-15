白議員林珍羽曝情人節儀式感　盼見桃花

林珍羽今年新春房門口改擺“富貴菊”，盼今年終結單身。（林珍羽提供） 中評社台北2月15日電（記者 鄭羿菲）今年農曆春節前夕，恰巧是214西洋情人節，年假第一天，不少民眾也都湧上街頭採買年貨。台灣民眾黨籍台北市議員林珍羽更是曝光小小儀式感。林珍羽說，自己這幾年到了適婚年齡，她會在房門口擺上桃花和桂花，希望出門就能遇貴人、見桃花。



不過，對於桃花遲遲未開的狀況，林珍羽笑說，今年花店老闆娘才笑著說，買富貴菊比較適合，富貴菊的花語是圓滿、團圓、幸福、祝福，她才突然想說，該不會以前方向用錯，難怪一直沒遇到圓滿的對象。



現年38歲的台北市議員第四選區（中山、大同）的林珍羽2026將挑戰首度連任，她也把中山、大同的年貨大街細數個遍。林珍羽表示，在中山區，濱江市場一帶有“台北人的除夕魚市”，生鮮水產與拜拜供品首選榮濱商圈。而大同區向來是年節採買的主戰場，像是迪化街的南北貨、零嘴與藥材，後站商圈充滿節氣氛圍的佈置裝飾也是應有盡有。年菜吃膩了，還能到寧夏夜市吃小吃，換換口味、走走春。



林珍羽笑說，她很喜歡過節日，在家裡算是“儀式感擔當”，一定要讓家裡有過年的樣子，不用多豪華，但一定會到後站商圈挑一些過年元素，像是紅色桌布、窗貼和年味小裝飾，整個家一換上就很有氣氛。過年前也會特別整理門口和玄關，換上新年春聯“馬上發財”，象徵把好運迎進家門。



今天把門口花飾從桃花、桂花改成富貴菊，林珍羽也許下新年心願道，馬年最大的希望，就是這四年來的努力能被大家看見，在資源有限的情況下，依然能獲得更多認同與支持，繼續為中山大同打拚。同時也期待，在努力工作的路上，能遇見人生的伴侶。



對於另一半的條件，她說很簡單，抗壓性要高，能包容她的不完美，善良、孝順、大方、愛小動物，還要有世界觀，如果還能陪著她一起面對忙碌與挑戰，那就更完美了。