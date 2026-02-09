支持度破5成輾壓對手　高虹安：持續精進

新竹市長高虹安接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市長高虹安9日出席新竹市旅遊專刊發表會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月9日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安是否會回歸台灣民眾黨籍競選連任備受外界關注，根據《TVBS民調中心》最新調查顯示，高虹安無論是對戰綠營的2026新竹市長潛在參選人陽明交大教授林志潔，或時代力量黨主席王婉諭，高虹安都能以超過5成的支持度輾壓對手。對此，高虹安表示，每份民調數據都是參考依據，她將持續精進。



《TVBS民調中心》最新民調結果，在高虹安與林志潔兩人對決時，有50%新竹市民支持高虹安，28%民眾支持林志潔，兩人差距超過2成，另有22%則尚未決定。若進一步交叉分析顯示，地區方面，不同地區支持高虹安的比例皆在5成左右，支持林志潔的比例則在27%至30%之間。



至於傳出有意投入新竹市長選戰的王婉諭，若也投入這次選戰，民調結果顯示，高虹安仍獲得近半數48%新竹市民的支持，林志潔支持度為25%，王婉諭支持度則僅為6%，另有20%未表態。顯示王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。另針對新竹市民對高虹安復職至今的施政表現，民調結果也顯示，有50%新竹市民表示滿意，不滿意的比例為24%。



對此，高虹安指出，針對各項民調結果，無論是對市政的肯定，或是提醒仍有努力空間之處，市府團隊皆以務實、正向的態度看待。市民朋友的每一份回饋，都是市府團隊團結合作、持續精進的重要參考依據。



新竹市政府表示，根據此次民調結果顯示，高市長競選期間所提出的多項政見，在市府團隊齊心協力、全力推動下，已有超過八成具體落實，相關施政成果亦逐步讓市民朋友感受到新竹市的改變與進步。展望未來，市府團隊將持續以市民需求為核心，穩健推動各項市政建設，也期盼市民朋友持續給予支持與鼓勵，攜手努力，讓新竹市持續向前、越來越好。