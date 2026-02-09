日政局牽動台海？鄭麗文：絕不會對陸全面決裂

國民黨主席鄭麗文。（照片：《歷史易起SHOW》YouTube） 中評社台北2月9日電／日本首相高市早苗在日本眾議院改選大獲全勝，對於選舉結果是否影響東亞局勢？中國國民黨主席鄭麗文9日網路節目表示，“放心好了啦！日本也不可能對中全面決裂，絕對不可能。”



鄭麗文9日接受網路節目《歷史易起SHOW》專訪表示，高市早苗的路線對整個東亞局勢的影響還有待觀察，她希望整個東亞往和解的方向走。之前高市早苗說：“台灣有事、日本有事”，現在有點倒過來，變成“日本有事、台灣有事”，日本如果萬一有事，那大家都有事。



鄭麗文認為，這次選舉的結果，對日本來講並不是什麼重大的改變，長期以來日本都是這樣的路線，有人稍微右一點，有人比較不這麼右一點，但其實大致上都是如此，只不過，高市早苗有人氣，其人氣不一定完全來自治立場，其性別、特質有別於過去傳統日本政治人物，也占了很大的因素。



鄭麗文表示，站在台灣的角度，還是要先把台灣顧好，他們當然希望台海無事，日本是日本，台灣是台灣，他們還是高度關注日本的情勢，但台灣仍應該是一個國際舞台上有主動發言權的行為者，我們不能把自己做到任人宰割的棋子而已。



至於綠媒《自由時報》稱“習鄭會”將於3月舉行，大陸在國共論壇定調統一等。鄭麗文說，這是《自由時報》編故事、捏造新聞，跟北胡說八道、胡謅亂寫，公然寫小說。



鄭麗文批評，這是完全沒有良知與羞恥的“新聞敗類”，但長期看三民自的、搞不清楚狀況的外國友人還以為寫是真的，她還需要花很多力氣，澄清子虛烏有，批《自由》亂編台詞、玩成這樣，讓她瞠目結舌。