台中、新竹提名僵局延燒　鄭麗文：別給黨壓力

國民黨主席鄭麗文(右)。（截自“歷史易起show”YouTube直播畫面) 中評社台北2月9日電／中國國民黨2026九合一選舉在台中市與新竹縣等提名陷入僵局，有意參選人均有怨言。對此，國民黨主席鄭麗文9日表示，“不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於你的選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。”



鄭麗文今天在網路節目《歷史易起SHOW》專訪指出，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，“立委”徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的“七三比”，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次改，不能比到一半才說遊戲規則要改。



鄭麗文強調，一切細節和過程，都是依照國民黨提名辦法，不會因人設事，也不會為任何人量身訂做，而國民黨的提名辦法已經考量各方面的狀況，這麼多年、這次多次的選舉都是這樣舉辦的，這一定並沒有意外或奇怪規定。



對於要參選的國民黨同志，鄭麗文認為，應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。



鄭麗文強調，協調過程中，地方黨部和中央黨部都有多次說明遊戲規則，所以她誠懇建議要參選的同志一定要先靜下來聽清楚、瞭解遊戲規則，不要誤會，他們已經盡溝通之能事。規則是很清楚的，“不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於你的選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。”