江啟臣初選開撕黨中央！黃揚明嘆26年藍沒救

黃揚明。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電／中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有“雙方同意”，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明8日在政論節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉“國民黨真的沒救了”。



黃揚明8日在政論節目《週末大爆掛》表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受到操弄，因為初選期間，民調容易形成極端值。以民進黨高雄市長初選為例，同樣由山水民意研究公司執行，約半個月前，綠委賴瑞隆民調贏藍委柯志恩30幾個百分點，但在12月同樣委託山水做的民調，賴瑞隆只贏柯志恩19.8幾個百分點，一旦民意調查期間公開，便會形成動員。



黃揚明指出，當國民黨在台中初選所進行的民意調查日期公布，便會讓民進黨有操作的空間，台中沒有必要搞成這樣，既然雙方都簽了協議，就應該好好地往前走。江啟臣不只是“立法院副院長”，更是國民黨前主席，“前主席簽的協議會被黨中央搞，你覺得這個黨還能信任嗎？”



黃揚明說，江啟臣是個溫和的人，但最近不只是初選問題，更在AIT定位上跟黨中央對槓，表示AIT處長谷立言屬於大使等級，就是代表美國。從這點來看，國民黨內部親中、親美矛盾已經開始，如果黨中央是因為此矛盾而對江啟臣“衝康”，年底地方大選國民黨將全盤靜默，再惡搞下去，可能連江啟臣都會倒。



黃揚明表示，為什麼國民黨連台中市都可以搞成這樣？“如果國民黨確定要走這條路線的話，那就祝福賴清德，今年國民黨主席鄭麗文就會下台了，因為如果連台中都輸了，鄭麗文還有留在黨中央的條件嗎？”



黃揚明說，很多人都開始懷念起了前主席朱立倫，2022年朱立倫處理桃園初選問題時，面對黨副秘書長羅智強與議長邱奕勝均有意參選，朱立倫讓前“行政院”院長張善政空降，雖然此舉在當時造成黨內紛亂，但現在張善政成為了黨執政的“模範生”，把前市長鄭文燦勢力全面拔除，“立委”全變國民黨人，民進黨現在連市長參選人都提不出來。



黃揚明表示，但現在國民黨如果可以溝通的、已經簽好的協議，黨中央都可以透露出對某人的“衝康”，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉國民黨真的沒救了。“鄭麗文不要急著去對岸，而是在農曆年節之前，先把黨內事務搞定吧”，中央協調小組、提名小組應該趕快與已經出現狀況的縣市好好溝通，重新檢視出現誤會的協議，收回已經公布的日期。



黃揚明說，儘管各縣市狀況不同，不一而論，但也不要搞到遍地烽火，各縣市能夠整合就趕快整合，否則契機一旦過去，就會讓民進黨見縫插針、看笑話，並可能使中間選民對國民黨觀感越來越差，導致年底贏面越來越低。