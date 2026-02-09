稱谷立言只比科長大　蕭旭岑：反映台灣民意

國民黨副主席蕭旭岑。（照:“中午來開匯”節目提供) 中評社台北2月9日電／中國國民黨副主席蕭旭岑日前表示，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言職級只比科長大一點，引發各界關注。他今天強調，自己只是就事論事，反映台灣人民感受，對谷立言沒有不敬之意，谷立言就是代表美國，這沒有問題，而他也僅是反映台灣民意。



對於蕭旭岑相關發言，“立法院長”韓國瑜表達應該給谷立言尊重，“立法院副院長”江啟臣更直言，谷立言是美國的“大使”，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，“國與國的外交”應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家。藍委柯志恩也說，谷立言就是代表美國政府。



蕭旭岑今天接受網路節目“中午來開匯”專訪時表示，自己並沒有對谷立言不敬的意思，只是國務院助理國務卿就是司長，韓、江、柯的說法都沒有錯，谷立言就是代表美國，是“大使”層級，等同中將，這都是事實。



他說，能體諒美國總統特朗普一直沒有派任AIT理事主席，谷立言作為處長他非常辛苦，但自己也只是就事論事，反映台灣人民感受，台灣人民感受就是願意合理軍購，但是買的要交貨，“國會”審理也要照程序進行，沒有冒犯不敬之意。



蕭旭岑表示，江啟臣、韓國瑜、柯志恩等人都說得沒錯，谷立言確實代表美國，他很清楚。國民黨不會去阻擋軍購預算，而是要合理、如期交貨、對台灣“國防”有幫助，不能讓民進黨有上下其手的空間，這是國民黨很清楚的立場。



蕭旭岑說，台美關係再好，仍要表達台灣的立場與人民的心聲，大家相互尊重，一味地接受，不見得能換到尊重。軍購預算卡關是朝野共同的責任，解鈴還須繫鈴人，賴清德不願增加軍人待遇，所以在野訴求是有道理的。



蕭旭岑說，美國國務院助理國務卿就是司長，這沒有任何衝突。谷立言在台灣代表美國“大使”層級，這沒有問題，在國務院體系是屬於類似中將，這都是事實，他只是實話實說。