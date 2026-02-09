中評鏡頭：巨型奧特曼入駐高雄港　湧打卡人潮

兩尊15公尺高的奧特曼巨型氣球出現在高雄港域、愛河灣，吸引許多人潮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月9日電（記者 蔣繼平）高雄市政府為了推觀光，今年結合國際IP《奧特曼》在高雄港域、愛河灣擺放兩尊15公尺高的巨型氣球，開幕後成為話題，吸引許多民眾來拍照、打卡。需要不斷充氣的奧特曼，超人手勢不敵港邊風大，經常抖動、下垂，也成民眾惡搞題材。



“2026高雄冬日遊樂園”活動日期從2月7日至3月1日，地點在愛河灣、高雄港16到18號碼頭，高雄市政府今年與國際IP《奧特曼》結合，愛河灣水域有兩座高達15公尺的巨大寫實版“奧特曼”巨型氣球，成為話題吸引許多人來拍照打卡。



要看這兩座巨型氣球很容易，只要先到高雄流行音樂中心音浪塔前或珊瑚礁群好望角任一處，都可以透過行人天橋跨越愛河灣，同時遠、近距離來觀賞、拍照。



由於高雄港區的風比較大，比出經典“超人手勢”的奧特曼，因為充氣壓力的因素，右手經常抖動或下垂，也變成相當有趣的畫面，民眾除了比出超人手勢拍照，也有人搞笑模仿被風吹歪的樣子，各自展現創意。



奧特曼（Ultraman）是日本圓谷製作的“Ultraman Series特攝英雄。因眼睛形狀像剖開的鹹鴨蛋，早期在台灣曾被暱稱為“鹹蛋超人”，後來正名為“超人力霸王”。大陸翻譯為“奧特曼”。由於該系列已邁入60週年，受眾客群橫跨老中青三代。



根據介紹，除了兩座巨型氣球，還有多組主題藝術裝置，包括初代奧特曼對戰哥摩拉、Q版傑洛與巴爾坦星人、昭和六兄弟等。另外，冬日遊樂園共有22項遊樂設施，且全面免費，吸引大人帶著小孩前來度過美好假期時光。