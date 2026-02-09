台官方重申：尚未收到李貞秀辦理喪失陸籍證明

民眾黨委員李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜8日表示，他會保障陸配李貞秀在內的每個“立委”，行政單位可自行處理“國籍法”議題。台“內政部”今天重申，“國籍法”明定，“雙重國籍”者擔任“立委”由“立法院”解職；另“內政部”3日已函請“立法院”提供李貞秀已辦理喪失中國大陸籍的佐證資料，但至今未獲回函。



民眾黨“立委”、陸配李貞秀是否放棄中國大陸籍引發關注。韓國瑜8日受訪指出，“我會保障每一個‘立法委員’，包含李貞秀”，保障每個“立委”在沒有後顧之憂下全心問政是他的天職；至於李貞秀是否符合或違反“國籍法”等，行政單位可以自行處理，他沒有調查資源或能力，“內政部”或“中選會”依職權調查與了解，或到“憲法”法庭，他都尊重。



“內政部”今天回應，依“國籍法”第20條第4項規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附給任用機關、“立法院”，若未在就（到）職前辦理放棄“外國國籍”，即不符“國籍法”第20條意旨。



“內政部”重申，“國籍法”第20條規定，“雙重國籍”者擔任“立法委員”，應由“立法院”辦理解職，“內政部”已於1月28日函請“立法院”秘書長周萬來於辦理“立法委員”就（到）職時依“國籍法”第20條規定辦理，並於2月3日函請周萬來協助提供已辦理的佐證資料，但至今未獲回函。



針對民進黨“立委”林楚茵質疑，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表李貞秀在2024年1月“立委”選舉投票時，仍在中國設有戶籍，不具參選資格。



“內政部”表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。針對李貞秀的參選資格，“內政部”並非兩岸條例主管機關，至於李貞秀註銷戶籍時間點，因涉個資，不便對外公開。