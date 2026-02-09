AI給力　台灣1月出口連27紅創新高

台灣近1年各月出口值及年增率。（照片：台財政部網站） 中評社台北2月9日電／台財政部9日公布2026年1月海關進出口初步統計，在人工智慧高效能運算與雲端服務需求持續強勁，加上去年同期適逢春節長假、工作天數較少的低基期效應帶動下，1月出口與進口同步大幅成長，出口規模更跳脫傳統淡季節奏，以657．7億美元、年增近7成，寫下歷年單月新高。



《中央社》報導，台財政部表示，1月出口金額達657．7億美元，創歷年單月新高，較去年12月成長5．3％，年增69．9％。進口金額為468．7億美元，為歷年單月次高，月增2．9％、年增63．6％。在出口與進口相抵後，1月出超188．9億美元，雖較上月減少5．4億美元，但較去年同月大增88．3億美元。



台財政部統計處處長蔡美娜指出，1月出口表現可說是“馬力十足”，若換算為新台幣，1月出口金額首度突破2兆元關卡，達2兆736億元，年增率高達62．9％，僅次於2010年1月的75．5％，為史上第二大增幅，也是近16年來最快成長速度。出口已連續27個月維持正成長，展現強勁動能。



蔡美娜說，1月出口表現亮麗，主要來自三大因素。首先是春節落點差異，去年春節集中在1月，使今年同月工作天數相對增加約4天；其次，AI高效能運算、雲端服務等新興應用快速擴展，帶動相關零組件升級潮；第三，全球製造業與經貿活動在AI商機推升下整體表現穩健。若排除春節因素，以今年截至1月24日與去年春節前相比，出口年增率仍有35．9％，顯示基本面依舊強勢。



蔡美娜表示，從主要出口貨品觀察，11大類貨品全面成長，其中以資通與視聽產品、電子零組件表現最為突出，雙雙創下歷年單月新高。資通與視聽產品1月出口值達287．1億美元，年增1．3倍，並已連續31個月正成長，創下史上最長上升周期；對美國、歐洲與東協出貨更同步翻倍，分別大增2．7倍、2．4倍與1．3倍。



電子零組件方面，1月出口223．6億美元，年增59．8％，為2010年4月以來最佳表現。蔡美娜指出，主要反映半導體先進製程接單暢旺，加上AI運算需求引爆，記憶體市場結構性缺貨持續擴大。其中DRAM出口值達28億美元，年增2．9倍，無論金額或增幅均為歷年單月新高。



若合併計算資通與視聽產品及電子零組件，1月出口值合計510．7億美元，年增92．8％，對整體出口成長的貢獻度高達九成一。其他貨類平均年增20．2％，部分傳產因基期偏低，也出現近3至4年少見的高成長幅度。



出口市場方面，1月對美國、歐洲及東協出口同步寫下新高，其中對美國與歐洲的增幅均躋身史上前二強。蔡美娜指出，AI應用蓬勃發展，加上美國在全球AI競賽中居於領先地位，帶動伺服器與顯示卡強勁拉貨，1月對美出口值達212．8億美元，年增1．5倍，連續4個月倍增成長，對總出口成長貢獻度高達47％，幾乎撐起半壁江山。



對歐洲出口首度突破50億美元，達53．5億美元；對東協出口134億美元，雙雙創高，年增分別為1．1倍與61．8％。蔡美娜指出，除AI商機推升外，也與東協及愛爾蘭、荷蘭等歐洲國家在全球供應鏈角色加重有關。至於對中國大陸與香港、日本出口，隨電子零組件需求回溫，分別年增49．6％與37．2％，對中國大陸與香港的增幅更創近5年最佳表現。



展望後市，蔡美娜表示，去年出口展現強勁底氣，核心動能仍來自AI。儘管外界對AI泡沫化疑慮揮之不去，但根據台積電最新法說會釋出的訊息，消費端、企業端及主權AI採用持續擴大，客戶需求屬實，整體發展看不到泡沫化跡象。



此外，國際機構普遍預測今年全球經濟與貿易將溫和成長，近期台美關稅協商塵埃落定，有助消除市場觀望氣氛。綜合各項因素，財政部認為今年出口前景仍然正向，第一季有望延續去年第二季以來的高速成長格局。