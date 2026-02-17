日本大胃王吃百顆元寶　賴清德驚呼

賴清德（中）春節邀請日本大胃王女星Angela佐藤（右）與日YouTuber Iku（左）吃元寶(水餃)。（府方提供） 賴清德看到日本大胃王女星Angela輕鬆完食百顆元寶（水餃）開心地拍手。（府方提供） 中評社台北2月17日電（記者 鄭羿菲）台灣領導人賴清德近日邀請日本大胃王女星Angela佐藤與日YouTuber Iku共同開箱“總統府”，3人更一同享用寓意招財進寶、象徵吉利的水餃。只見Angela夾起一顆顆水餃就往嘴裡送，直到輕鬆吃完兩大盤、100顆水餃，讓一旁的賴清德對其驚人食量直呼大開眼界。賴清德說，過去她就曾在電視上看過Angela吃東西，直言很厲害。



賴清德與Angela、Iku一見面，就用日文歡迎2位嘉賓到訪台灣，並表示過去曾在電視上看過Angela，非常欽佩，對於今天能見到本人感到十分開心。



Angela則激動地說，見到賴清德相當開心，活了50年現在是最開心的時刻，比大胃王獲勝還要更開心。隨後，賴清德便親自導覽“總統府”紀念品中心，挑選多樣具台灣特色的紀念品致贈給Angela，包括“未來做“總統”筆袋、紅色漁夫帽、台灣造型菜瓜布、台灣帆布袋、“總統府”茄芷袋及台灣帽T等。



賴清德在得知Iku育有一名5歲女兒，賴清德也特地挑選“未來做“總統”包屁衣致贈。Iku笑說，台灣的伴手禮，由台灣的“總統”來選，太厲害了。



緊接著，賴清德一行3人轉往交誼廳一同享用道地的台灣水餃，水餃因外型酷似“元寶”，在台灣有寓意招財進寶、象徵吉利之意。考量Angela的食量，賴清德特別準備100顆水餃款待。席間賴清德分享，過去曾造訪Angela的家鄉北海道，對當地海鮮與白色戀人餅乾印象深刻。



Angela立刻拿出準備了一大袋的來自北海道的伴手禮，其中有日本漫畫《黃金神威》聯名的紅豆麵包、白色戀人餅乾等，以及Iku在日本出版的“台灣華語書籍”。賴清德也準備伴手禮回贈，包括皮蛋口味的餅乾、“總統府”限定乖乖、鳳梨酥、烏魚子等各式台灣特色零食。



Iku提及，每次日本遇到問題時，台灣總是一直支持日本。賴清德則說，台灣也是一樣，無論是台灣地震、台灣颱風，日本都支持著台灣。過去台灣鳳梨曾賣不出去時，時任日本首相安倍晉三也在日本推銷台灣鳳梨，日本跟台灣感情很好，就像家人一樣。

