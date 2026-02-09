嘉義縣票選十大美食與景點　榜單今出爐

“光躍嘉義．百大嘉選榜”網路票選十大美食、美景頒獎典禮。（照片：嘉義縣文化觀光局） 中評社嘉義2月9日電／搭配2026台灣燈會，嘉義縣政府舉辦“光躍嘉義．百大嘉選榜”網路票選十大美食、美景。縣府9日在長榮文苑酒店舉辦頒獎典禮，由縣長翁章梁親自表揚“10大人氣美食”與“10大人氣景點”，並邀請活動代言人朵拉（Dora）與現場來賓一同見證榮耀榜單。曾為花蓮光復災後重建出一份力量的“胡記水煎包”，獲選嘉義十大美食。



嘉義縣文化觀光局表示，活動總票數超過70萬張，隨著榜單揭曉，遊客規劃行程時可參考結果，讓大家不只走進燈會，更能深入鄉鎮，品嚐美食、感受嘉義縣的觀光魅力。



翁章梁說，鄉親除了來燈會玩，還能親自踏遍嘉義各個景點，嘉義的咖啡茶葉、平地蔬果以及沿海新鮮水產都很值得品嘗，3月份除了有燈會，那時也是櫻花盛開時節，歡迎大家一起來玩。



“10大人氣美食”平原區入榜店家為水上鄉“水上老牌草魚粥”、“雨豆樹”與“品安豆花店”，以及太保市“嘉漁海鮮宴餐廳”；山線由中埔鄉“竹香園甕缸雞嘉義店”、“鈴蘭碗粿”與梅山鄉的“冬瓜妹人文概念館”獲選；海線風味由布袋鎮“胡記水煎包”及東石鄉“東石阿春小吃”、“樂亞小食光”脫穎而出。



“10大人氣景點”呈現嘉義多元面貌，山線景點有中埔鄉“中埔穀倉農創園區”、“石硦林場”、“粉牛樂園體驗農場”、“獨角仙休閒農場”、“築夢森居探索生態農場”與梅山鄉“太平雲梯”；平原區域為太保市“國立故宮博物院南部院區”、水上鄉“豐碩果園”、民雄鄉“旺萊山鳳梨文化園區”以及朴子市“配天宮”。



嘉義縣文化觀光局表示，歡迎全台旅客春節期間跟著人氣榜單走訪嘉義，也歡迎在2026台灣燈會期間再訪嘉義，更多燈會與旅遊相關資訊可至“2026台灣燈會”官方網站查詢。