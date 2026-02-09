盧秀燕切割黨兩岸路線？羅廷瑋：不衝突

藍委羅廷瑋（右）與盧秀燕同台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月10日電（記者 方敬為）外傳中國國民黨籍台中市長盧秀燕預計3月訪美，國民黨“立委”羅廷瑋接受中評社訪問表示，雖然還未確認是否成行，但樂觀其成，盧秀燕作為藍營代表人物，赴美訪問能夠增進藍營與美方的關係，華府不能只有民進黨的聲音。至於盧秀燕是否有意切割黨主席鄭麗文的兩岸路線？羅廷瑋認為，鄭也喊出“先陸後美”，國民黨經營兩岸關係並強化對美溝通，不衝突。



盧秀燕擬於3月訪美，據了解，相關行程去年底就已向美方敲定，此行目標鎖定紐約、華盛頓等美東大城市，政治意味濃。美國在台協會（AIT）處長谷立言6日對此表示，“我們歡迎盧秀燕的訪問”，間接證實有相關行程。



羅廷瑋9日與盧秀燕一同出席台中市中區親子館啟用典禮，針對盧秀燕規劃訪美受訪表示，盧秀燕是藍營政治明星，與美方多接觸、交流，對其個人未來發展，乃至於活絡政黨對外關係，都有益處，尤其他認為藍營對美國應該要維持一定程度的關係，並且有必要多交流、多溝通。



羅廷瑋指出，民進黨已長期執政近10年，掌握行政資源的同時，也壟斷國際話語權，這導致美方可能只獲得綠營所釋出的片面資訊，甚至來自美方的訊息也可在民進黨政府的控制下，無法讓台灣社會了解全貌，就如同這次賴清德提出新台幣1.25兆元軍事特別預算，與台灣民眾黨主席黃國昌赴美了解的訊息有所出入。



所以，羅廷瑋認為，國民黨設法增進與美國的關係與溝通管道，是絕對有其必要性，華府不能只有民進黨的聲音，盧秀燕若能順利訪美，對其個人及藍營都有正面助益。



至於外界解讀，盧秀燕與國民黨主席鄭麗文的兩岸路線切割，羅廷瑋表示，鄭麗文主席的對政策是“先陸後美”，強化兩岸關係，之後也會展開對美關係的經營，對國民黨而言，與美國的關係是不可能跳過的，盧秀燕作為藍營代表性政治人物，以“先遣部隊”的姿態到美國溝通，也有助於國民黨中央往後赴美訪問安排。