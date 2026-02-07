袁鶴齡：台灣缺乏戰略彈性淪交易籌碼

中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月10日電（記者 方敬為）中美領袖4日通話，觸及台灣議題。中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，這通電話本質上是鋪墊雙方會面的“暖場”與“摸底”，雙方雖在檯面上行禮如儀，但背後卻隱含著各自戰略需求的條件設定，而台灣在缺乏戰略彈性的情況下，正日益面臨淪為純粹交易籌碼的邊緣化風險。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



針對中美領袖2月4日晚間熱線，袁鶴齡表示，從北京的視角審視，這通電話具有多重戰略意義，中方首要考量在於要求美方在對台事務方面展現誠意，尤其隨著近期美國對台軍售規模擴大，北京亟需透過高層對話傳遞訊號，試圖尋求美國減緩或採取緩和做法的可能，同時，重申“一中原則”底線，這是在當前局勢下確立雙方對話基礎的必要手段。



另一方面，袁鶴齡指出，對於擅長交易藝術的特朗普而言，這通電話則是展現其外交手腕的最佳舞台。在當前全球局勢混亂、美國內部也充滿雜音的背景下，特朗普意在向世界證明其有能力駕馭中美關係，並將衝突轉化為實質利益。



袁鶴齡認為，特朗普的算盤打得非常務實，其焦點鎖定在貿易與資源交換，例如中國是否能放寬稀土出口、是否能大量採購美國黃豆等具體經貿議題。因此，這通電話雖然觸及了敏感的台灣議題，但雙方均展現了高度的克制與默契，旨在為4月的“習特會”預做鋪墊與協調。在電話中翻臉既不符合外交禮節，更會破壞後續面對面談判的氣氛，雙方僅止於確認彼此的底線與籌碼，而未進行實質的攻防。



然而，袁鶴齡指出，中美領袖通話看似行禮如儀，但事實上已將“各自戰略需求的條件先行設定”，這種大國間“先禮後兵”與“利益交換”的邏輯，可能將台灣推向了極為尷尬且危險的境地。