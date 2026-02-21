賴清德邀李洋大跳健康操　新年吃多沒在怕　

賴清德與李洋跳健康操。（府方提供） 中評社台北2月21日電（記者 鄭羿菲）農曆春節大吃大喝，要開始做運動啦！賴清德穿著藍底白條紋的運動衣，先向民眾說吉祥話，新年恭喜！他隨即話鋒一轉地說，民眾應該在年節吃了不少東西，因此特別邀請“運動部長”李洋一同跳起居家健康操，並鼓勵民眾在家也能輕鬆運動，長保身體健康。



現年31歲的李洋曾分別獲得2020東京奧運羽毛球男子雙打金牌、2024巴黎奧運羽毛球男子雙打金牌，是台灣首位奧運金牌“運動部長”。他為了推廣全民運動，堅持每天運動30分鐘，一早7點半繞著“運動部”周邊跑完3000公尺後，再進到辦公室上工。



為了拍賀歲片，賴清德與李洋一同做居家健康操，先是好幾輪的暖身，再到伸展、深蹲、單腳站立等動作，訓練身體的活動度、平衡感與核心肌群。



賴清德笑說，有些動作跟舞蹈一樣。李洋則說，這套健康操是很好的居家運動，在居家狀況下能夠進行微小的動幅，保持身體的活動度，也非常適合全家人一起做。



賴清德說，過年期間，民眾應該吃很多東西，因此邀請李洋教大家做運動。李洋則說，透過健康操，大家可以在日常居家狀況下進行，保持運動的好習慣，對身體有好處，邀請大家與他一起“每日30分鐘”，一起運動吧。



賴清德最後重申，成立“運動部”，其中一個目的就是要推動全民運動，鼓勵大家在農曆春節期間，利用健康操在家裡輕鬆運動、長保健康。

