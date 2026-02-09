澎湖篤行十村　有張雨生和潘安邦的童年故居

大葉玄武岩柱與雲彩。（澎湖縣政府提供） 中評社澎湖2月9日電／迎接2026金馬年的到來，澎湖縣政府除了邀請大家享受澎湖獨特的自然風光外，更強烈推薦“篤行十村文化園區”，感受傳統眷村的歷史溫度以及兩位傳奇音樂人的全新紀念館，同時鼓勵大家善用“澎湖好行”觀光公車，以環保又深度的方式暢遊各大人氣景點。



孕育出張雨生與潘安邦兩位音樂傳奇的篤行十村文化園區，是台灣最古老、保存最完整的眷村之一，漫步在日式木造建築間，感受歲月靜好的氛圍，更是已故歌手張雨生與潘安邦的童年故居。



兩館在2025年11月完成重新開館儀式，進行了全面性的嶄新布展，全面導入互動科技與全新視覺設計，不僅保留了傳統的感動，更加入了數位化的體驗。遊客可以在這裡“遇見”不同時代的張雨生和潘安邦，以更身歷其境的方式，感受他們的音樂。這絕對是不同世代文青、樂迷，新春充電的必訪之地！



同時縣府特別設計了“LIKE澎湖×天天想你紀念T－shirt”及“麻布手提袋”等獨家紀念商品，數量有限，在張雨生紀念館資訊站選購。



春節期間，最聰明的選擇就是搭乘“澎湖好行”觀光公車！三條路線串聯了澎湖最經典、最受歡迎的觀光景點，讓您輕鬆舒適地深度體驗菊島之美。更棒的是，隨車配置專業導遊解說，讓您不僅看到美景，更能聽懂背後的故事！



‧媽宮‧北環線：跨越跨海大橋，感受海風的洗禮；走訪二崁聚落的百年閩南宅；欣賞世界級地景大葉玄武岩柱。



‧媽宮‧湖西線：挑戰最受歡迎的潮間帶奇景北寮奎壁山（摩西分海）；探索神秘的龍門閉鎖陣地；感受純朴的南寮社區古厝魅力。



‧媽宮‧澎南線：聆聽風櫃洞的濤聲傳說；在山水沙灘享受細白沙灘的溫暖；仰望海邊的守護神鎖港子午塔。



縣府提醒，澎湖好行各路線營運日不同，欲於春節期間搭乘好行出遊的民眾，請務必事先確認營運班次，可洽詢客服專線0906315953或Line＠：＠845izxyb。