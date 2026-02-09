黃介正：中美互動頻繁　都希望避免衝突

前陸委會副主委黃介正。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月10日電（記者 莊亦軒）中美領袖4日通話受到全球矚目，中華戰略暨兵棋研究協會理事長、前陸委會副主委黃介正接受中評社訪問表示，此次通話確實可視為特朗普訪華前的重要鋪墊。北京一貫強調“為領導人互訪創造積極條件”，意即雙方在會面前，盡量避免採取破壞氣氛的行動，但這並不代表中方會對美國在其他地區的作為逆來順受，而是選擇拉長戰線、調整應對節奏。



黃介正分析，今年中美高層互動頻繁，確實反映雙方都希望避免正面衝突，但這並非因為互信提升，而是基於現實計算。兩強競爭的範圍極廣，不可能因一通電話或一次會面就全面解決分歧。此次通話的核心目的，是希望未來兩年多中美之間“不要出大事”，避免出現迫使任何一方必須採取激烈行動的情境。



黃介正，美國喬治‧華盛頓大學政治學系博士，歷任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所長、國際事務與戰略研究所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、“中華戰略暨兵棋研究協會”理事長、美國布魯金斯研究院研究員、國民黨駐美代表等。



中國國家主席習近平與美國總統特朗普4日通話，當日稍早習近平與俄羅斯總統普京視頻通話，形成罕見的同一日與俄、美領導人通電。雙方觸及台灣議題。



黃介正表示，特朗普要確認美國所求項目，中方會兌現諾言。特朗普目標傾向作短期交易，盡快拿到實惠，以便今年11月期中選舉，確保共和黨獲得選舉優勢，盼共和黨維持參眾兩院多數黨地位，否則特朗普未來兩年施政形同“跛腳”。



黃介正指出，特朗普在4日的通話中多次強調希望維持美中關係穩定，顯示其對中國仍保留相當程度的戰略彈性。相較第一任期，特朗普第二任期對中國“有求於中”的比例明顯提高，特別是在美國經濟與下半年期中選舉壓力之下，更希望促成一筆“大交易”。在此背景下，特朗普對部分高度敏感議題，可能選擇暫時克制，避免破壞整體談判氛圍。



針對外界高度關注特朗普傳出將於4月訪華，黃介正認為，此次通話確實可視為訪華前的重要鋪墊。北京一貫強調“為領導人互訪創造積極條件”，意即雙方在會面前，盡量避免採取破壞氣氛的行動，但這並不代表中方會對美國在其他地區的作為逆來順受，而是選擇拉長戰線、調整應對節奏。