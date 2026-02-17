陳福川：理性親美感性和中　台灣非沒有選擇

高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系助理教授陳福川。（中評社 資料照） 中評社高雄2月20日電（記者 蔣繼平）針對台灣朝野近期對軍購問題爭論不休，高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系助理教授陳福川向中評社表示，雖然台灣常講沒有美國，安全就沒有辦法得到保障，但其實並不是沒有選擇，他認為要理性親美，感性和中。理性親美，讓和平成本極小化，感性親中，讓和平效益極大化。



民進黨政府提出1.25兆軍購特別預算，遭藍白阻擋，至今尚未付委審查。



陳福川，中山大學社會科學院大陸研究所經貿組博士，曾任長榮航空公司助理副課長、地勤督導等職。研究專長包括航空訂位票務、航空經濟、旅遊市場、機場運務，授課領域經濟學、航空暨運輸訂位實務、餐旅概論。



陳福川表示，特朗普天天都在變，被形容每天都在演川劇（台譯川普），特朗普事實上是不靠譜的，不管是對處於敵對關係的古巴、伊朗出手，還是對美國自己盟友丹麥格陵蘭出手，其實都在在顯示特朗普美國優先、利益至上的政策。



陳福川表示，美國對於擁有特殊、稀有、且美國又需要的資源國家虎視眈眈，若這些國家本身又缺少防衛自己的能力，這樣一講，台灣就對號入座了，因為半導體先進製程這方面影響到現在全世界AI進程，台灣當然也是美國虎視眈眈的對象。



陳福川表示，以這樣的情況來講，台灣到底要面對的是什麼？若連AIT處長谷立言都可以公開提到美國俗諺“自由不是免費的”（Freedom is not free），那大家要試想台灣應該怎麼取得自由？付錢買。那付錢向誰買？向美國買。



陳福川表示，所以，這件事可以定義為，第一，美國現在是自由販賣機，要自由來美國這邊買，投錢就給你自由。他舉例，這就有如購買贖罪券一樣，買了贖罪券，就讓你上天堂。



陳福川表示，第二，美國以民主國家龍頭自居，所以美國不但是自由販賣機，而且美國現在根本是民主專賣店，誰是民主，都要透過美國來認證。

