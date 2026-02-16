柯文哲夫婦做甜點許願　關關難過關關過

柯文哲與陳佩琪洗手做沙琪瑪，期許新年關關難過關關過！（台灣民眾黨提供） 中評社台北2月16日電（記者 鄭羿菲）為了迎接馬年，前台灣民眾黨主席柯文哲偕妻子陳佩琪一同大秀手藝做甜點沙琪瑪。柯文哲開場就說吉祥話，恭喜新年，馬年到，好運到，祝福大家新年快樂！今天做甜點，希望大家一整年都可以甜甜蜜蜜。



柯文哲也說出新年新希望，今年的目標就是，關關難過關關過！



不過，柯文哲話鋒一轉地笑說，他害怕自己做出來的甜點不能看，也不能吃，所以有請老師，而且他也帶著陳佩琪，他就在旁邊假裝得很忙的樣子就好，要幫忙吃也沒問題。一旁的陳佩琪也祝賀民眾，馬年幸福，馬到成功。



至於為何柯文哲喜歡吃沙琪瑪？柯文哲笑著分享，2023年他去走白沙屯媽祖繞境時，有一攤小吃是招待沙琪瑪，他可能當時太餓了就多吃兩個，然後他就發現開始有很多小草沿路送給他沙琪瑪。



談到沙琪瑪，陳佩琪回憶道，當初柯文哲遭羈押禁見在台北看守所時，不少小草都送沙琪瑪，她也想將沙琪瑪送進去，但礙於北所的飲食規定沒辦法送進去，反而是她吃了不少沙琪瑪。



緊接著，柯文哲、陳琪瑪開始要動手做沙琪瑪，原本站C位的柯文哲立刻將陳佩琪推到中間的位子，讓陳佩琪忍不住取笑柯文哲，要動手的時候就跑掉。