詹江村：台灣拒絕和大陸溝通是很危險的事

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月10日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，從今年1月以來包括韓國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、烏拉圭及英國等國領袖相繼訪問中國看來，訪華熱潮明顯已成為世界潮流，台灣不應該再繼續等待蹉跎下去，未來台灣若還只是一昧地單押美國，拒絕和大陸溝通交流，將會是很危險的一件事情。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村強調，自從美國總統特朗普的向全球發動無差別性的關稅戰後，世界各國都已看清美國的真面目，就連過去曾是美國最堅定盟友的英國也知道不能再只單押美國，所以日前英國首相斯塔默才會到中國訪問，在訪華熱潮已成為世界潮流趨勢的現在，台灣更不應該再等待。



他提到，目前全世界在中美貿易戰、美國高關稅與地緣政治的影響下，許多小國的利益幾乎都已經被犧牲，因此才會讓許多國家體認到，應該多跟中國往來，因為美國畢竟還是不可靠，所以近幾個月來才會有那麼多國家前仆後繼地搶著要到中國訪問，甚至就連特朗普自己也不例外。



詹江村指出，這就告訴大家，如果台灣還是要持續跟著美國走，只會讓台灣繼續被美國予取予求而已，再這樣下去，台灣遲早會被掏空。他相信全世界沒有人會希望捨棄中國大陸的市場，就衹有台灣還在搞意識形態，就算是現在和中國關係極度緊張的日本，也至少還懂得要跟中國保持溝通管道，但就衹有台灣現在還不知道在做什麼？

