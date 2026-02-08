中評關注：高市早苗大勝　賴蔡不同調？

蔡英文發文祝賀高市早苗拿下眾議院勝選。（取自蔡英文臉書） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）日本眾議院改選，首相高市早苗率領自民黨拿下超過2/3席次，進入強勢領導，民進黨大動作道賀。但蔡英文執政時期官員張景森以及英系學者洪耀南等卻陸續發言提出不同意見，建議賴不要錯誤解讀高市早苗的大勝，認為日本未來對中政策會更強硬。英系的發言似乎要拉住“賴政府”，擔心賴清德過度解讀日本政局，未來在兩岸決策上衝過頭。



第51屆日本眾議院選舉於確定全部465席議席，自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。日本首相高市早苗成功贏得政治豪賭，帶領自民黨在眾議院大選大獲全勝，民進黨將之解讀為日本民眾對於反中的投票，或也認為高市早苗未來對中政策會更加強硬。



但英系學者、淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南撰文提及，高市早苗未來是經濟優先，不會為了姿態製造不可控衝突、不會在經濟尚未穩住前，主動升高摩擦、不會用對中強硬來轉移內政壓力。



蔡英文執政時的“政務委員”張景森更直言，高市早苗本人溫和、坦率、面對問題、直球對決的說話方式，或許是民進黨當前最需要學習的政治風格，並喊話執政團隊多展現政策論述的長才和社會溝通的耐心，收斂戰狼式的政治風格。



英系的提點直指，高市早苗早苗未來執政的方向與賴清德團隊執政的問題。也代表英系對賴清德執政有些意見？這也是為什麼蔡英文要持續維持政治熱度，想要在政治上保持影響力，不只為了英系政治勢力延續，很可能也扮演“賴政府”的安全閥角色。



蔡英文政治風格、行事也獲得美方較為認可與信任，英系在高市早苗大勝之後陸續發文，是否有意提點“賴政府”不要錯誤解讀，對兩岸採取更強硬作法，這不只讓台灣戰略失去彈性，很可能也替美國製造麻煩。



蔡英文過去執政民進黨在“國會”拿下過半多數，蔡不需要為了推動修法、預算等，與在野黨低頭。但賴清德身為少數政府，一樣不與在野黨、“國會”低頭，甚至在多個修法上與在野黨對槓，讓朝野關係對立，這就是張景森所提點的戰狼式政治風格。