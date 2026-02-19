新春做公益兼宣傳　蘇巧慧拉蕭美琴包便當

蘇巧慧拉來蕭美琴當一日志工，在新春年節期間包便當做公益兼宣傳。（府方提供） 中評社台北2月19日電（記者 鄭羿菲）蕭美琴與民進黨籍“立委”、新北市長參選人蘇巧慧一同來到位於新北板橋的惜食廚房當一日志工，2人捲起衣袖忙上忙下幫忙洗菜、打菜、打包便當等工作，做愛心、推公益，在2026年節期間送溫暖。



2026新北市長選戰逐漸加溫，台灣民眾黨主席黃國昌已開跑基層，中國國民黨則還未決定人選，也因此藍白整合進度停滯，而民進黨則提名蘇巧慧早早開跑新北地方基層、整合地方派系，並拉來蕭美琴拉抬自己，到惜食廚房當一日志工。



蘇巧慧先到昔食廚房幫忙洗菜、切菜，志工媽媽還猛稱讚蘇巧慧本人很漂亮，讓蘇巧慧害羞嬌嗔，你真的很會聊天耶。蕭美琴則在半路加入打飯班，幫忙一起盛飯菜打包成便當，再把便當裝袋，讓台北仁愛扶輪社開車送餐。蕭美琴也一同與志工享用惜食便當，贈送新年春聯、福袋，祝福大家健康平安，新年快樂！



惜食廚房位於新北板橋，自2020年正式啟用，持續募得各界愛心食材，將即期、過剩或不符銷售標準的生鮮食材，由志工製成愛心便當，並由認養送餐的扶輪社友分送給雙北地區弱勢族群，落實剩食循環“疼惜食材 疼惜台灣”的公益理念。