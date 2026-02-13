詹江村雲南行　看見大陸強勁內需與蓬勃商機

國民黨籍桃園市議員詹江村向中評社讀者拜年。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月19日電（記者 盧誠輝）近年常到大陸旅遊的中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，他在春節前去了一趟雲南旅遊，原本對不算是大陸一級省市的雲南旅遊品質沒有太高期待，但沒想到8天7夜之旅卻讓他相當驚艷，所到之處幾乎都人潮洶湧，也讓他看見大陸強勁的內需與蓬勃商機。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村強調，比起北京和上海，雲南雖然不能算是大陸的一級省市，但不論是市容、景區或傳統市集都井然有序，所到之更是人潮洶湧，但環境整潔卻做得相當好，各種蓬勃的商機也讓他看到大陸內需的強勁力道。相較於台灣現在台旅遊乏人問津，大家都搶著要出境旅遊，大陸對觀光旅遊景點的設計與規劃，有許多都是值得台灣學習的地方。



他提到，春節前去雲南旅遊8天7夜，去了包括野象谷、望天樹、植物園和參觀傣族傳統建築等行程，也特別去了一趟雲南當地的果菜批發市場和夜市，發現不論是觀光旅遊景區或日常生活所需的市集，到處都人潮洶湧，不像台灣媒體所稱大陸內需欲振乏力或大陸人都在窮遊，他實地觀察後發現，大陸人真的一點都不窮。



詹江村指出，雲南許多景點都大到相當誇張，但人潮也是多得嚇人，他曾為此詢問雲南當地導遊去的景區門票大約都多少錢？導遊告訴他，一般景區的門票多在人民幣2百元到3百元上下，若再加上到景區內搭電車或乘船的費用，還有用餐與買伴手禮，隨便花就會超過人民幣1千元，但旅遊品質的體驗卻相當美好。



詹江村舉例，他記得在雲南野象谷有一個體驗活動是餵食大象水果，一籃看起來相當精緻新鮮的水果要賣人民幣80元，其實也不便宜，但排隊的人潮卻相當多。還有在另一個景區有跟孔雀拍照的活動，一張照片賣人民幣20元，結果不但大排長龍，每個人也都一口氣就買了好幾張照片。

