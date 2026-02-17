黃國昌春節帶領打麻將　爆法律冷知識

黃國昌等人新春期間打牌聯絡感情，意外狀況卻頻傳，讓眾人笑翻。（台灣民眾黨提供） 黃國昌等人新春期間打牌聯絡感情，意外狀況卻頻傳，讓眾人笑翻。（台灣民眾黨提供） 中評社台北2月17日電（記者 鄭羿菲）新年春節期間，台灣民眾不免俗打上幾把“衛生麻將”，台灣民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、“立法院”黨團主任陳智菡、發言人張彤4人湊一桌聯絡感情。沒想到，周榆修竟然不會打麻將，頻頻出包笑翻眾人。黃國昌也不滿晚上都被政論節目惡搞，他下令，以後晚上要加開政論節目，要找不同立場的人來擦出火花！



民眾黨新年第一桌麻將就由黃國昌等人擔綱，黃國昌還趁機秀了一波法律知識，教大家沒有對價資金、衹有點數就不構成賭博罪，黃國昌還爆冷知識，出老千也不構成賭博罪，但卻會構成詐欺罪。瞬間讓現場氣氛溫度驟降2、3度。



黃國昌等人開始打牌，當黃國昌打出七條時，周榆修喊“吃！”結果卻湊不出8條來，趕快改口要碰，但還是找不到自己有七條，讓黃國昌忍不住吐槽，你要用什麼吃？你的8條呢？你衹有一個七條是要吃什麼啊？你不要亂了，摸牌打牌。讓桌上眾人忍不住哄堂大笑。



沒想到麻將打著打著，黃國昌突然脫口，民眾黨晚上被政論節目惡搞，他決定要加開屬於自己的政論節目，要在晚上播，TA要不同。黃國昌一下令，讓張彤滿臉驚訝直呼，晚上嗎？似乎聯想到自己往後可能的加班時間，讓眾人又是一陣笑。



黃國昌卻正經地說，我們開政論節目不是相互取暖，是要有火花的，就是會有不同立場的人。一旁的陳智菡連忙出鬼點子，第一集乾脆就找中國國民黨籍台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、黃國昌，然後講誰出來選啊。讓現場氣氛再度風風火火討論起來。