詹江村：民進黨欺負陸配白委算哪門子民主？

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月11日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀因陸籍議題，成為綠營攻擊焦點。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，民進黨政府現在的做法就是胡作非為，也趨近於獨裁，不敢修改“中華民國憲法”，只會欺負李貞秀，這算哪門子的民主？



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村強調，民進黨政府現在的做法就是標準的在耍賴，想學賴清德過去在當台南市長時耍賴2百多天不進議會的做法，過去賴藐視議會，現在賴執政後就藐視“國會”，藐視“中華民國憲法”，自以為只有賴一個人說了算，這算哪門子的民主？



他提到，民進黨官員稱不接受李貞秀質詢的說法根本是在漠視民主，如果台灣是真的民主，官員怎麼可以不接受民意機關的監督？在他看來真是莫名其妙。他相信全世界沒有一個號稱是“民主的國家”會這樣做，除非是獨裁的假民主才會這樣欺負人。



詹江村指出，如果民進黨官員堅持不願接受李貞秀的質詢，“內政部”也堅持不提供資料給李貞秀的話，那請民進黨即刻修改“中華民國憲法”，因為“中華民國憲法”從來沒把中國大陸當成是一個國家，“中華民國憲法”明文規定，“中華民國領土”包括大陸地區和台灣地區。



詹江村認為，兩岸之間本來就沒有所謂“放棄國籍”這件事情，民進黨政府現在要求李貞秀必須要“放棄國籍”，那就請民進黨政府現在就公開承認有中華人民共和國的存在，然後即刻修改“中華民國憲法”，這樣才是最直接的做法。若民進黨不敢修改“中華民國憲法”，也就沒有任何法源依據可以要求李貞秀“放棄國籍”。