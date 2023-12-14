政大化南新村。(中評社 俞敦平攝) 中評社2月20日電（記者 俞敦平）台北木柵的觀光地圖上，動物園與貓空纜車向來是備受矚目的看板明星，吸引著絕大多數遊客的目光與快門。然而，將視線移過萬壽橋，隱身於政大校園旁的化南新村，卻展現出截然不同的氣質。這座紅磚聚落猶如球隊中不起眼卻關鍵的“板櫈深度”，以其厚實的歷史底蘊與獨特的建築語彙，為原本單一的觀光行程補強了人文厚度。這裡沒有喧囂的排隊人潮，卻在斑駁磚牆間，封存了台灣戰後學術發展與日常民生活的珍貴切片。



化南新村始建於1960年代，原為政大因應在台復校後教職員宿舍短缺及木柵水患頻仍所建。該區曾因校方規劃興建法學院而面臨拆除危機，後經文資團體奔走，台北市文化局一度將其登錄為“聚落建築群”。雖然台北高等行政法院日前撤銷了該項登錄，引發文資保存與大學發展權益的法律攻防，但這片見證一甲子歲月的眷舍，目前已實質轉型為中繼宿舍，並持續開放外界走讀與影視取景，在法律爭議之外，持續以空間訴說著歷史。



走進化南新村，最先映入眼簾的並非宏偉門面，而是巷弄間呈現“Z字型”或S型蜿蜒的圍牆。這種特殊的砌法並非單純的裝飾，而是建築師為了因應木柵地區強勁風勢與淹水衝擊所留下的工程巧思；為了防潮，建物地基被刻意墊高，窗台則設計向外傾斜以利排水。這些因地制宜的建築細節，構築出一種獨特的時代氛圍，也因此成為《陽光普照》、《一頁台北》及《通靈少女》等影視作品鍾情的取景地。



除了建築實體，化南新村更承載著無形的學術記憶。這裡曾被譽為“大師聚落”，包括熊公哲、王夢鷗、徐佳士等國學與法政泰斗皆曾在此定居。過往受限於校舍空間，教授們常將自家客廳闢為講堂，學生圍坐聽講，師生在廳堂間論道的景象，是政大校史中鮮活的一頁。參與走讀的學生在回饋中提到，過往只知道這裡是宿舍，實際走訪才發現“從生活中發現歷史”，建築不再只是冷冰冰的磚瓦，而是承載著上一代學人治學精神的載體。



隨著時代變遷，化南新村並未停留在過去，而是展現出空間再利用的韌性。目前該區已轉型為政大中繼宿舍，並落實全台首創的“去性別檢查”制度，打破傳統宿舍男女二分的僵固界線，讓不同性別的學子能在這處家庭式空間中共同生活。從昔日大師講學的客廳，到今日學生實踐性別平權的場域，化南新村展現了如同球隊板櫈深度般的穩定價值——它或許不是鎂光燈下的焦點，卻始終在城市的角落，默默支撐起地方文化的厚度與多元性。



對於計劃造訪木柵動物園或搭乘貓空纜車的旅客而言，這些熱門地標無疑是行程中如同王牌球星般的“性感”亮點；然而，若對古早台灣的生活紋理與戰後建築感興趣，不妨順道走訪一趟化南新村。這處隱身於喧囂旁的紅磚聚落，或許沒有大山大水的壯麗，卻能為整趟旅程注入一份如同板櫈深度般的安穩底蘊，讓遊人在體驗熱鬧與繁華之外，也能看見屬於這座城市更深層、更具溫度的歷史切片。