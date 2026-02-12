台北電玩展陸遊戲霸榜　綠“去中化”蒼白

2026台北電玩展。(圖：台北電玩展官網) 中評社台北2月22日電（記者 俞敦平）2026年台北電玩展陸資遊戲橫掃大獎，揭示了台灣“去中化”政策的蒼白。當《燕雲十六聲》以寫實武俠重現五代宋初風華，而《原神》、《鳴潮》披著日系動漫外衣輸出中華內核，台灣文創卻深陷政治正確的泥淖。已故散文名家、電機系教授陳之藩筆下的“失根的蘭花”，竟成今日台灣寫照。反觀職棒引進韓援的成功，正是因為台灣保留了中華文化“溫厚包容”的底蘊，給予表演者在韓國僵化階級下未有的尊重。台灣應自信擁抱中華文化的根基，才能真正實踐海洋文化，而非成為漂浮的政治口號。



日前落幕的2026台北國際電玩展，“GAME STAR 遊戲之星”得獎名單引發熱議，由中國大陸研發的《鳴潮》、《崩壞：星穹鐵道》等作包辦了多項核心大獎。與此同時，第三方數據顯示，主打宋代寫實武俠的開放世界大作《燕雲十六聲》，其國際服務營收竟有高達45%來自台灣玩家。這股“紅潮”不僅席捲了年輕世代的手機與錢包，更與台灣官方近年力推“本土意識”與“去中化”的文化政策形成強烈反差，成為檢視台灣文創產業競爭力的最佳稜鏡。



就在台北電玩展的頒獎台上，當來自對岸的開發團隊頻繁接過象徵台灣玩家民意的獎盃時，台下的掌聲中夾雜著一絲尷尬的沈默。這種尷尬源於一種深刻的認知失調：台灣年輕玩家在《燕雲十六聲》的宋代江湖裡，為純正的中式武俠美學買單；同時又在《原神》與《鳴潮》這類披著“日系二次元”外衣的遊戲中，潛移默化地吸收了“璃月”、“今州”所傳遞的中華文化價值觀。大陸遊戲產業已經完美示範了雙軌並進的文化輸出——一邊是用歐美Unreal Engine 5引擎打造極致的寫實武俠，直球對決；另一邊則是靈活運用全球通用的日系畫風，將中華文化的內核包裹其中，讓全球玩家在不知不覺中成為文化的受眾。這種“中學為體，西學為用”的自信，讓他們得以跨越國界，讓台灣乃至全球玩家為其文化買單。



反觀台灣的文化政策，似乎陷入了一種為了“抗中”而“去根”的焦慮。為了符合輔導金的政治正確標準，創作者被迫在劇本裡塞滿轉型正義與悲情歷史，或是模仿西方當前備受爭議的DEI（多元包容）指標，拍攝大量探討性別議題或政治傷痕的電影。就像近期引發爭議的林宅血案題材電影，或是被譏為政治宣傳片的《零日攻擊》，往往因為說教味過重而與觀眾漸行漸遠。“身可離鄉，心不可離根。”這句警語竟成今日台灣的預言。當局試圖切斷中華文化的根系，以為能長出獨立的台灣文化，結果卻造就了一批批在文化上無所適從、最終只能回頭在陸資遊戲裡尋找歸屬感的“失根一代”。



然而，台灣社會並非沒有成功的文化融合案例，職棒啦啦隊的“韓援熱潮”就是一記響亮的耳光。當李多慧、安芝儇等頂級韓援不約而同地選擇跨海來台，她們口中提到的吸引力，除了更合理的薪資，更多的是台灣社會對“人”的尊重與熱情。這種特質，其實源自於中華文化底蘊中濃厚的“人情味”與“敦厚”，它打破了韓國社會中僵化的前後輩階級制度，給予了女性表演者真正的明星光環與舞台。台灣球迷並未因為她們是韓國人而排斥，反而因為她們的專業表現而給予掌聲，這種自信的“拿來主義”，不僅讓台灣職棒票房與聲望雙贏，甚至逼得韓國職棒不得不正視人才外流的危機。



正如陳之藩教授筆下的失根的蘭花，沒有根的文化註定只能是漂浮的口號。每逢選舉，政治人物爭相參拜的媽祖與關公，無一不是中華文化的延伸；台灣人生活中的包容與溫厚，也正是這片土壤長出的果實。面對對岸2035文化強國的挑戰，台灣不應是將頭埋進沙裡的鴕鳥，利用行政手段阻擋《黑神話：悟空》或限制陸片配額；而是應該像職棒擁抱韓援、像陸遊運用日系畫風那樣，大膽承認並運用自身的中華文化基底。唯有找回這個根，台灣才能在海洋文化的滋養下長出自己的大樹，而不是在政治口水中枯萎成一株失根的浮萍。