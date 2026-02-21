中評關注：灣姊與小草　從代孕看綠白攻防

婦兒團體聯盟召開反對代理孕母合法化記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社2月21日電（記者 俞敦平）年初，前民眾黨主席柯文哲以“通過總預算與軍購”為籌碼，交換民進黨放行含代理孕母的《人工生殖法》，卻遭綠營嚴拒。這場看似荒謬的政治交易，實則揭開了台灣社會最深層的對立之一“性別戰爭”。白營試圖以代孕解套少子化並減輕小草的婚育成本，綠營則死守防線以保住灣姊在婚姻市場的紅利。國民黨則在旁冷眼旁觀，坐收漁利。在“養貓取代育兒”的世代，代孕已非醫療議題，而是藍綠白核心選票的攻防一環。



原本看似只是又一個無關痛癢但在朝野就是要對立的氛圍下，卡關多年的人工生殖法，在剛“滿血回歸”的前民眾黨主席柯文哲，帶著為了人工生殖法奮鬥了大半生的白委陳昭姿到處拜會，其中包含了民進黨團總召柯建銘。事後柯文哲在演講時的自爆，他當時直接攤牌：只要民進黨讓陳昭姿力推的《人工生殖法》（含代孕）過關，民眾黨就會在卡關已久的總預算與軍購案上放行，“給綠營一個台階下”。



然而，這筆乍看之下綠營賺爛了的交易，拿個無關痛癢的法案換9兆預算的生意竟然破局了。綠營不給任何空間一口回絕，堅持依循“行政院”在2025年底通過的“脫鉤版”草案——即開放單身女性與女同志生育，但將爭議最大的代理孕母“暫時擱置”。隨後，綠營“立委”與輿論群起攻之，痛批柯文哲將“女性子宮”與“F－16戰機”放在同一個天秤上交易，是“把子宮當籌碼”的荒謬行徑。而白營為了延續這場仗，柯文哲甚至不惜打破民眾黨自訂的“不分區兩年條款”，特許陳昭姿留任，只為給她完成這項“畢生心願”的機會。這個事件，顯示出了人工生殖法背後的攻防，沒有那麼乍看之下的那麼單純，其背後有高達9兆新台幣的預算都無法讓綠營退讓的理由。



對那群被戲稱為“小草”、多數為45歲以下支持白營的男性工程師而言。對他們而言，這場交易合情合理。在他們的計算里，少子化是系統里的Bug，必須修正。既然台灣生育率全球倒數，代理孕母技術可行，為何不能像採購軍備一樣，付錢、簽約、解決問題？柯文哲那句“總預算換代孕”在他們聽來不刺耳，反而是種“效率”。



對小草來說更重要的是，這法案能減輕來自華人社會殘酷婚姻市場的焦慮。在兩岸三地，男性在婚戀市場上處於絕對劣勢。要娶一個老婆，往往意味著必須背負房貸、車貸與高額聘金。對於這群自認勤懇但被高房價壓得喘不過氣的男性來說，若代孕合法，意味著“繁衍後代”可以與“傳統婚姻”脫鉤——他們不需要為了傳宗接代而去滿足日益高漲的婚姻門檻。這是一條理性的逃生路徑。



社群網站脆（Threads），這裡是“灣姊”的主場。當柯文哲的“交易說”一出，憤怒的引用轉發瞬間洗版。“我的子宮不是你的軍購籌碼”、“有錢男人想買就能買？”這些35歲至50歲的文組女性，是綠營最堅實的防線。



她們其實根本不在呼嘴上喊著的階級剝削。而是自身的“身價貶值”。在現行的婚姻市場中，由於女性稀缺，她們享有“性別紅利”，擁有更高的議價權與選擇權，讓向上婚配是許多灣姊夢想中麻雀變鳳凰的重要手段。一旦代孕合法，男性若能透過技術與金錢直接取得後代，女性在婚姻談判桌上最重要的籌碼——生育能力——將面臨被“外包”的風險。代孕費用兩百萬台幣，在她們眼中不是市場定價，而是將女性在婚戀市場的價值徹底商品化，並引入了廉價的競爭者（代理孕母），這將直接導致她們在兩性博弈中的地位暴跌。



就在綠白激烈交火之際，“國會”最大黨國民黨卻選擇了最精明的“戰略性靜默”。藍營深知代孕是燙手山芋，推動會得罪保守派長輩，反對則顯得食古不化。於是，國民黨採取“坐山觀虎鬥”策略：表面不沾鍋，實則默許白營衝撞綠營的性別防線。若代孕爭議能裂解民進黨與女性選民的連結，無論誰輸誰贏，國民黨都已經贏了。



這場政治僵局的背後，也映照出兩岸三地共同的焦慮。從北京、香港到台北，“躺平”已成為年輕世代的無聲抗議。高房價壓縮了戀愛空間，年輕人寧可養貓也不願養小孩，因為貓不會要求學區房，也不會讓人陷入“喪偶式育兒”的困境。



無論是柯文哲高舉的“解決‘國安’危機”，還是民進黨死守的“維護女性尊嚴”，那些冠冕堂皇的理由底下，藏著的都是冰冷的選票與市場算計。白營需要代孕這把手術刀，切開綠營的板塊，並為男性支持者尋找低成本的繁衍出路；綠營則必須死守這道道德高牆，向網路上的“灣姊”保證她們的紅利不會被技術剝奪。