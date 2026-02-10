驚！高金素梅住家、辦公室今早遭檢調搜索

檢調10日上午9點多至高金素梅的“立法院”辦公室搜索。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月10日電／台北地檢署10日一早指揮“調查局”兵分多路搜索無黨籍“立委”高金素梅住家及“立法院”辦公室，至於高金素梅涉及《貪污治罪條列》或《“國家安全”法》，北檢早上表示，“目前不便回應或說明”。另有傳言，高金素梅涉及的是助理費案。



據瞭解，高金素梅被列被告，晚間將由“調查局”移送北檢復訊，北檢因目前在搜索中，不願回應。



媒體記者聞訊後，趕到高金的“立法院”辦公室，但無人回應。



據悉，檢調人員今早6時，進入高金素梅位於陽明山菁山路的住處搜索，高金素梅涉及什麼罪名遭搜索，北檢將等搜索行動告一段落再說明。



但目前是“立法院”會期中，尚未開議，根據《“中華民國憲法”增修條文》第4條第8項，“立法委員”除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。若非現行犯，檢調欲逮捕會期中的“立委”，必須先經“立法院”許可，因此北檢若要逮捕聲押高金素梅，須經“立法院”許可。



國民黨籍“立委”羅智強10日上午在臉書透露，無黨籍“立委”高金素梅遭檢調搜索，“這就是強力監督政府的結果”、“賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？”



羅智強表示，“萬分難過不捨，這就是強力監督政府的結果”，並喊話高金素梅：“素梅姐加油，我們都是你的後盾！”



對於高金素梅今早遭搜索，高金幕僚簡短向記者表示，“有。但不知何事”。