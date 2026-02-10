高市早苗大勝　翁履中：台灣能走的路正變窄

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中表示，高市早苗壓倒性勝利，台灣能走的路正一條一條變窄。（照片：翁履中臉書） 中評社台北2月10日電／日本眾議院選舉結果，日本首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會獲壓倒性勝利，取得三分之二的超級多數。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中9日在臉書發文表示，高市壓倒性勝利，台灣在日本明確全面靠向美國之後，能走的路，正在一條一條變窄。真正的考驗是我們是否有能力把成本控制在可承受範圍內，替自己保留最大的談判空間與政治彈性。



翁履中說，如果用一句話形容這場選舉的國際意義，那就是日本用選票，正式選擇了“全面靠美國、換取安全”這條路，而且幾乎沒有留下太多迴旋空間。高市的壓倒性勝利，讓她在國內政治上更有能量，但在對美關係上反而不太可能“強起來”。



翁履中指出，從華府角度看，這是一個近乎完美的結果。對特朗普而言，高市大勝不只是盟友穩定，更是一張對中談判時很“好用”的牌。尤其在4月美中峰會之前，美國多了一個在政治、軍事、產業上更高度配合的日本政府，談判底氣與操作空間自然更大。



翁履中點出，台灣該怎麼看？這次選舉與其說是高市的個人勝負，不如說是日本在壓力下做出的“生存路徑選擇”。你可以把它解讀成更強硬對中，也可以解讀成務實妥協。但無論怎麼評價，這都是日本民意對“現階段如何活下去”的回答。



翁履中表示，台灣從中至少要看懂兩件事：



第一，對美國不滿很正常，全世界都一樣。要求政府更透明、更專業地談判，避免把“與美合作”變成免責金牌，這是民主社會應有的監督。