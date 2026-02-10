高雄會變天？柯志恩從借看板發現氛圍在變

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／2026高雄市長選舉，將由民進黨立委賴瑞隆對決中國國民黨立委柯志恩。賴日前提及高雄在2018年出現的“韓流”現象，認為必須謹慎小心。柯則從借看板發現微妙的氛圍已在改變。



賴瑞隆日前表示，高雄在2018年出現“韓流”現象，高雄人被騙一年多才將時任高雄市長的國民黨籍韓國瑜罷免，相信大家都有深刻記憶。賴說高雄是民主的聖地，是敵對勢力鎖定的目標，所以今年的選舉確實必須要謹慎小心。他會團結所有力量，全力以赴守住高雄。



對此，柯志恩9日在政論節目《新聞大白話》中表示，韓國瑜因有個人獨特魅力，加上天坑案等太多元素，因此造就“韓流”。柯說因為民進黨初選有裂痕，現在檯面上雖會團結，但私下有沒有真的動起來，組織、樁腳會不會動起來挺初選不支持的人，會差很多。她認為賴瑞隆雖喊著要團結，但地方樁腳、組織是不是有鬆動，大家都在看。



柯志恩進一步透露，有些地方是支持某一個初選沒出線的候選人。當她去借看板時，該屋主說要去問看看，最終問該名候選人沒特別說什麼，因此柯就付租金掛上去。柯強調，有些看板不是付錢就有辦法借到，高雄很多地段一看就知道屋主挺誰。如今屋主支持的人沒有出線，很小的細微正在改變。



另外，柯志恩透露，有些里長開始比較客氣。最終會不會把票投給她，柯雖坦言“很拚”。但起碼互動開始友善，這是很微妙的氛圍。



不過柯志恩強調，不能小看民進黨新潮流的實力，無論賴瑞隆能不能扶起來，但新潮流已經抓到點，不會輕易放掉這個部分。