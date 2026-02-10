郭正亮：經濟會讓高市很痛苦　靠修憲沒用

郭正亮。（截自“亮話天下”YouTube直播畫面) 中評社台北2月10日電／日本眾議院8日提前舉行大選，首相高市早苗率領的自民黨拿下超過三分之二的316席，並已超過修憲門檻。前“立委”郭正亮分析，高市早苗要“修憲”很容易，但是經濟比較麻煩。中國大陸並不是在考慮日本選舉，而是在跟俄羅斯合作鞏固二戰體制。至於美國，美債將近40兆美元，撐不住了，回不去拜登時代的價值聯盟。



日本眾議院8日提前舉行大選，9日公告全數結果，顯示由日本首相高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票勝出，在眾議院總席次465席中拿下超過三分之二的316席，並已超過修憲門檻。這也是日本戰後以來單一政黨在國會選舉中創下的最大勝利。



對此，前“立委”郭正亮9日在政論節目《亮點交鋒》中指出，高市早苗要修憲很容易，但另外有很難克服的門檻，也就是經濟比較麻煩。日本經濟相當嚴峻，因為要著重積極財政，到現在還不知道財源在哪裡，只能繼續印鈔票，又要減稅，但日本目前國債佔GDP的230%，世界第一。



郭正亮認為，高市早苗未來要走的經濟坎坷道路，非常嚴重。這20年科技突破，日本幾乎沒有跟上，包括手機、半導體、人工智能、電動車，電器也被取代，索尼全球電視業務賣給大陸的TCL，除了精密機械製造外，沒有找到讓經濟起飛的產業。因此，未來一年的經濟發展，就會讓高市早苗很痛苦，靠修憲是沒有用的。



此外，郭正亮昨日在另一節目《亮話天下》表示，中國大陸並不是在考慮日本選舉，而是在考慮跟俄羅斯合作，在國際上佈一個局，鞏固二戰體制，這才是真正目的。中國大陸不是在下象棋、也不是在下西洋棋，而是在下圍棋。高市早苗在圍棋佈局中越陷越深，最後會把日本經濟賠進去，變成沒落的日本，這才能根本解決日本問題。



郭正亮進一步分析，國際上依賴意識型態的價值聯盟，是違反經濟規律的，太多國家搭便車，美國撐不住了。特朗普就點出歐洲國家的國防預算太低，德國過去20年衹有GDP的1%，歐洲人在美國保護傘之下，推出一大堆社會福利。



郭正亮強調，用意識型態的價值聯盟包圍俄羅斯和中國大陸，但是債務是美國在背，特朗普決定不玩了，美國也要賺錢，和盟友破局，自求多福。現在變成中國大陸主張多邊主義，要遵守國際法。這已經變成國際政治的常態，因為美國撐不住了，美債將近40兆美元，回不去拜登時代的價值聯盟了。