台南換妃耳語不斷　藍委曝林俊憲樁腳憂這事

綠委陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／民進黨台南市長初選由“立委”陳亭妃以些微差距領先賴系子弟兵、綠委林俊憲出線，外傳黨內新潮流系不滿，醞釀“換妃”。民進黨籍“立委”王世堅9日強調民進黨有規矩，這是完全不可能，林俊憲一定會放下成見支持陳亭妃參選。中國國民黨籍“立委”王鴻薇9日在政論節目表示，台南綠營兩派有長期的選舉恩怨，甚至傳出樁腳不滿林俊憲要等八年種種耳語，若真無嫌隙，外人難以挑撥離間。



王鴻薇9日在政論節目《新聞大白話》說，“換妃”當然茲事體大，王世堅被堵訪時說出這番話，其實就是喊話林俊憲，林俊憲你不要作“卒仔”，若真換妃的話，就是大丈夫輸不起、“跋歹筊”（詐賭）。



王鴻薇指出，但這事會不會發生？老實說也不只關係林俊憲一個人而已，因為這是陳亭妃自己跟民進黨這些台南市議員，從邱莉莉開始，長期的選舉恩怨。如果今天林俊憲這些樁腳沒辦法接受，陳亭妃可能手會伸進未來的議員選舉，甚至議長選舉的話，林俊憲這些抬轎的議員，他們現在沒有辦法去抬林俊憲，又為什麼要去抬陳亭妃？



王鴻薇說，因為台南真的傳出來了，這些抬林俊憲的議員，他們的樁腳就說，如果今天是林俊憲來選，林俊憲四年後還可以再選；如果是陳亭妃選，林俊憲要等八年！有這樣的耳語、說法，所以陳亭妃不要再說是謝龍介挑撥離間、見縫插針。



王鴻薇指出，就像蔡英文、賴清德之間，如果沒有“縫”，人家也挑不起來，“你們之間，也是如此！”