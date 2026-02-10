高市訴求抗中牌大勝？郭正亮揭台日不同

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／日本眾議院改選，高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56%，高市順利連任日本首相。前“立委”郭正亮指出，高市在選舉時就把“台灣有事”解釋為撤僑，採後退觀望。賴清德如想效法高市早苗強打抗中牌，但郭正亮認為，台、日年輕人想法不同，台灣年輕人比較沒那麼反中。



日本眾議院改選結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨取得316席，創下該黨史上最高紀錄，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56%。最大在野黨立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則減少至49席，共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫在慘敗後引咎辭職。



郭正亮9日在《大新聞大爆卦》節目表示，抗中當然使得很多日本年輕人出來投票，但是台灣的年輕人並沒有一面倒抗中，跟日本不一樣。台灣年輕人有支持民眾黨的、也有支持國民黨的。賴清德在30歲以下的年輕人沒有得分，這族群目前反而對中國大陸沒有敵意，因為他們認為可以去大陸走走看看、找找機會。最抗中的是30到40歲，簡單講就是太陽花那一代，抗中就非常明顯，支持民進黨。



“我覺得台灣跟日本，真的不一樣”，郭正亮強調，因為日本人不會說他要去中國大陸發展，日本人基本上不移民，就是守著日本這塊土地。他們的理解是中國大陸打壓日本太兇，這點在日本的年輕人身上比較明顯。這次是這幾年把抗中、親美打到唯一訴求的一次選舉。高市的勝選背後一定有美國的力量，高市在抗中上並沒有得到太多分數，而是親美。



郭正亮指出，但高市不太可能叫特朗普去支持“台灣有事，日本有事”，因為在選舉期間，她這一點也在後退，解釋成撤僑，“所以我不認為她敢碰這一點”。高市現在是在觀望，不會定調或背書。高市現在是希望中國大陸看到她贏了3分之2席次，能改變立場，來跟她好好談一談。



對於日本選後對台灣的政治情勢影響，郭正亮表示，賴清德會因為看到選舉，在“國防”預算打更兇，會抓美國立場然後逼國民黨認，所以國民黨要小心。台灣民眾黨就“國防”特別預算有提案，為何國民黨沒有提？外界普遍認知是“習鄭會”之後再提，但郭認為這對國民黨很傷。