扁校園開講踩保外就醫紅線？中監：後續評估

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／台灣司法史受刑人保外就醫最長記錄人陳水扁7日在台南一中校友會發表演講，並接受提問回應多項時政議題，引發外界關注是否觸犯“受刑人保外醫治審核基準及管理辦法”？對此，台中監獄9日回應，將持續掌握相關情事，再行後續評估，依法落實督管。



陳水扁2008年卸任後由於涉及龍潭購地案而被判刑20年，三審定讞發監執行。2015年1月，經核准暫時出獄，保外就醫至今。



陳水扁在南一中校友會演講時，開放會後半小時自由提問不設限。現場有民眾詢問1.25兆“國防”預算特別條例議題，他以自己在任期間“國防”預算同樣遭在野黨阻擋為例，說“國防”現在還要繼續開玩笑下去嗎？他並表示對賴清德非常同情，大家要當他後盾，他比自己那個時代還難做。



談及同志之間出現利益衝突，必須在原則、情誼與整體大局之間做出取捨該如何面對？陳水扁說，自己作為民進黨第一位台北市長、第一個民進黨完成政黨輪替的“總統”，要做開路先鋒、創寫歷史紀錄是很辛苦的。



還有人問，在賴清德任內，他是否有機會獲得特赦？陳水扁秒回“這多問的嘛，你問我，我要問誰？拍謝，問錯人了啦”。



對於外界關注陳水扁的言論是否“踩紅線”，台中監獄回應，將依“受刑人保外醫治審核基準及管理辦法”規定，持續掌握瞭解相關情事，再行後續評估，依法落實督管。