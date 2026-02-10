高金素梅遭搜索　涉詐助理費列貪污被告

大批媒體到現場採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月10日電／無黨籍“立委”高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，台北地檢署10日一早指揮“調查局”兵分多路搜索無黨籍“立委”高金素梅住家及“立法院”辦公室，還有多名相關人。據瞭解，高金素梅被列為《貪污治罪條例》被告，被控涉嫌詐領助理費用，晚間將由“調查局”移送台北地檢署復訊。



檢調獲報，無黨籍“立法委員”高金素梅疑涉詐領助理費，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪。台北地檢署今天指揮“調查局”“國安”站兵分多路搜索“立法院”辦公室等處，並約談高金素梅等人說明。



台北地檢署目前在高金“立法院”辦公室搜索中，只回應“目前不便回應或說明”。



媒體報導，據瞭解，今早6時許，檢調搜索高金素梅位於陽明山菁山路的住處搜索，上午9點多，至高金的“立法院”辦公室搜索。檢調也在其他處所搜索中。



由於是“立法院”會期中，尚未開議，根據《“中華民國憲法”增修條文》第4條第8項，“立法委員”除現行犯外，在會期中不受逮捕或拘禁。若非現行犯，檢調欲逮捕會期中的“立委”，必須先經“立法院”許可，因此北檢若要逮捕聲押高金素梅，須經“立法院”許可。



中國國民黨籍“立委”羅智強10日上午7時許在臉書發文表示，“賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨下一個又是誰？”接著又錄製影片指出，賴清德不演了，再次出手劍指“立院”最認真、監督政府最有力的高金素梅，下一個要動誰？他為高金加油也希望大家集氣，不向獨裁的賴清德屈服。