台中市初選與鄭麗文意見不同？盧秀燕不回應

盧秀燕面對媒體提問，笑而不語。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月10日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕日前針對年底台中市長選舉黨內提名時程，喊話中央黨部“兵貴神速”，認為3月底才辦民調“太晚了”，但遭黨主席鄭麗文回絕，強調按程序進行，“不可能改”。盧秀燕今天被問到是否與鄭麗文意見不同？她笑而不語，不回應，也未否認。



據瞭解，地方藍營除了對提名時程有疑慮之外，也對黨內外7：3民調比例有意見，但由於黨中央握有主導權，盧秀燕因此罕見喊話時程加快，不過未被鄭麗文採納。



國民黨台中市長提名陷入“立法院副院長”與“立委”楊瓊瓔“姐弟之爭”，國民黨中央定調在今年3月底再進行民調，但不僅公布初選時程，引發江陣營抗議，連盧秀燕也公開喊話，3月底才辦民調“太晚了”。但國民黨主席鄭麗文8日回應，國民黨內都有既定的民主程序，“現在要改，絕對不可能”。



盧秀燕10日主持市政會議前，面對媒體提問“台中市長黨內提名時程是否與鄭麗文意見相左？”盧秀燕笑而不語，也未否認，直接步入市政廳主持會議。



盧秀燕雖然從未表態支持江啟臣或楊瓊瓔，可是對於黨中央主導提名辦法，時程上又無法加快，持有疑慮。由於台中藍營基層普遍表達焦慮，加上黨內外7：3民調比例，以及初選時程曝光，導致民調有可操作的空間，公平性引起質疑，是否因此產生藍營內部矛盾，值得觀察。