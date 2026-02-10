高金不止涉助理費案？“調查局”陪搜索埋伏筆

檢調人員進入“立委”高金素梅辦公室搜索。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月10日電／7連霸的無黨籍“立委”高金素梅今早傳出遭到檢調搜索，對此，“立法院”表示，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及“立法院”往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。



台北地檢署10日一早指揮專辦“共諜”案、“國安”案件的“調查局”“國家安全”維護工作站兵分多路搜索無黨籍“立委”高金素梅及多名相關人住處、“國會”辦公室，高金素梅涉及《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪，目前高金素梅多人被列被告，晚間將由“調查局”“國安”站移送北檢復訊，北檢因目前在搜索中，不願回應。



《中時新聞網》報導，“調查局”“國安”站是“調查局”偵辦“共諜”案的主力，為何偵辦助理費的貪污罪案件，著實令人吃驚，是否另有伏筆及未曝光的內情？檢調僅證實搜索高金素梅的罪名，並非《反滲透法》、《“國家安全”法》。



根據台北地檢署查出，高金素梅在助理費核銷過程疑涉貪污，此外，相關金流疑有“國安”疑慮，因此指揮“調查局”“國安”站搜索，高金目前已被帶回“國安”站訊問中。



檢調今上午9時30分也前往高金素梅位於“立法院”青島二館辦公室進行搜索，目前搜索行動還在進行中。



國民黨“立委”羅志強今上午在臉書發文指出，指高金素梅被搜索，此搜索消息因此傳開，據瞭解，“調查局”“國安”站今早6時許至高金素梅位於陽明山菁山路的住處搜索，離開時帶走高金的電腦硬碟，並查扣她的私人手機等物品。