高金素梅驚傳遭搜索！國民黨團怒嗆賴不演了

藍委羅智強10日上午在臉書透露，無黨籍“立委”高金素梅遭檢調搜索。（照片：羅智強臉書） 中評社台北2月10日電／無黨籍“立委”高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，台北地檢署10日一早指揮“調查局”兵分多路搜索無黨籍“立委”高金素梅住家及“立法院”辦公室，還有多名相關人。中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強10日上午7點多突然在臉書發文指出“賴政權正在搜索高金素梅”，並怒嗆“賴清德不演了！”



國民黨團首席副書記長林沛祥表示，國民黨團相信“無罪推定”，在證明有罪之前，任何人都是清白的，也相信高金素梅的專業與在“國會”的努力。相信她的清白，期待司法做出公平、公正、公開且不預設立場的判決。



國民黨籍“立委”王鴻薇表示，有關高金素梅被搜索，希望司法調查務必毋枉毋縱，千萬不要有任何“政治性辦案”，過去甚至有消息外洩，高金不應受到這樣的待遇。



檢調獲報，無黨籍“立委”高金素梅疑涉詐領助理費，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪。台北地檢署今天指揮“調查局”“國安”站兵分多路搜索“立法院”辦公室等處，並約談高金素梅等人說明。



台北地檢署上午在高金“立法院”辦公室搜索，只回應“目前不便回應或說明”。



媒體報導，據瞭解，今早6時許，檢調搜索高金素梅位於陽明山菁山路的住處搜索，上午9點多，至高金的“立法院”辦公室搜索。檢調也在其他處所搜索中。



羅智強在臉書發出影片表示，“告訴大家一個震驚而且難過的消息，賴清德不演了！他再次出手，這一次劍指“立法院”最認真、問政專業、監督政府最有力的高金素梅委員，我要說的是，台灣民主在賴清德的手上，已經是完全的不演了，現在是動了高金素梅，下一個又要動誰？在這個時候我要跟高金素梅說一聲加油，也希望我們所有人來為高金素梅集氣，絕不向一個獨裁的賴清德屈服。”