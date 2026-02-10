蕭旭岑：緩和緊張讓和平回到兩岸主旋律

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 莊亦軒攝） 國民黨副主席蕭旭岑與“國政基金會”副董事長李鴻源召開記者會。（中評社 莊亦軒攝） “國政基金會”副董事長李鴻源說明兩岸交流合作前瞻論壇交流成果。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月10日電（記者 莊亦軒）中國國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫“國政基金會”副董事長李鴻源10日上午召開記者會，說明“兩岸交流合作前瞻論壇”交流成果。蕭旭岑分析，此次召集這麼多專家學者參與論壇，就是希望能夠緩和兩岸緊張關係，讓和平回到兩岸主旋律。兩岸若能恢復對話交流、互信基礎，沒有一個國家會認為台海會發生戰爭。



對於黨主席鄭麗文拋出的“兩岸和平框架”為何？蕭旭岑表示，框架是個概念不是協議、也不是具體的文字，而是兩岸在“九二共識，反對“台獨”的共同基礎下，形成一個和平網的方向。



中國國民黨副主席蕭旭岑、“國政基金會”副董事長李鴻源10日共同召開記者會，說明於2月2日至4日在北京舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”，由李鴻源報告說明成果，會後接受媒體提問。



蕭旭岑表示，根據聯合報“兩岸關係年度大調查”高達88%民眾主張兩岸必須維持溝通管道，即便是民進黨支持者也有75%認為不能斷絕對話。他們是站在主流民意才有此次訪問。



另外一項由遠見發起的“2026民心動向調查”有高達63.9%的民眾不願自己或家人上戰場，有53.9%的民眾認為政府應努力維持兩岸關係良好。



李鴻源報告論壇內容，從防災、綠色轉型、新興產業及醫療康養合作，除上述論壇共同意見外，還為兩岸觀光交流帶來新契機。



李鴻源表示，自從禁團令開始後，台灣民眾一年赴陸達450萬人次，大陸來台僅50萬人次，差距4百萬人次。造成新台幣1520億的觀光逆差，稅收損失新台幣800億。