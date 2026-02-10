AIT處長只比科長大？蕭旭岑：沒有不敬之意

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 莊亦軒攝） 國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫“國政基金會”副董事長李鴻源(右)。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月10日電（記者 莊亦軒）中國國民黨副主席蕭旭岑日前指稱，美國在台協會（AIT）處長谷立言“只比科長大一點而已”，引起外界議論。蕭旭岑今天受訪時再次強調，對AIT處長谷立言沒有不敬之意，感謝他對台美關係的付出，重點在傳達台灣人的心聲。



國民黨副主席蕭旭岑、國民黨智庫“國政基金會”副董事長李鴻源10日共同召開記者會，說明於2月2日至4日在北京舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”，由李鴻源報告說明成果，會後開放記者提問。



蕭旭岑說，對谷立言處長沒有不敬之意，且昨天在日本天皇酒會遇到AIT朋友也聊得很好，也跟谷立言處長致意。因為AIT理事主席一直懸缺，他一個人肩負重任，感謝他為台美關係的付出。



蕭旭岑強調，他的重點在於傳達台灣人的心聲，不管跟美國再好，我們有我們的立場。我們要為民守護荷包，要合理的軍購，一昧地完全接受也不符合台灣人民的利益，他講了該講的話，沒有不敬之意。



蕭旭岑表示，黨中央希望要有合理的軍購，民眾黨要自提條例，我們本來也就在研議，這就由國民黨黨團和民眾黨黨團討論。國民黨一向支持合理軍購，但要為民把關，而且項目適合台灣需要，希望能如期到貨，更重要的是不能讓民進黨有上下其手的空間。