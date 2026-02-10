台布局半導體　卓榮泰：全面接受新核能技術

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北2月10日電／“行政院長”卓榮泰10日前往新竹出席“先進半導體研發基地新建工程”動土典禮時談到產業發展攸關的電力供應問題時，卓指出，水電供應必須“無虞”，因此將在核安有保障、核廢有解方及社會高度共識下，全面接受全世界新式的核能技術，審慎評估並面對傳統核能是否能帶給產業界的安心，將全面做開放能源的構想。



卓榮泰致詞表示，這座基地將成為台灣首座12吋先進半導體研發與試產驗證場，讓新創團隊與中小型IC設計公司降低驗證門檻、加速技術商品化，以強化台灣在全球半導體供應鏈的關鍵角色。



台媒報導，卓榮泰談及能源轉型表示，政府持續推進第二次能源轉型、發展多元綠能、強化智慧節能與儲能、提升電網韌性，另外也全面朝向“全球新式核能技術”發展。會在核安有保障、核廢有去處並取得社會高度共識等前提下，審慎評估能否讓產業更安心。卓榮泰並以“電力就是算力、算力就是國力”強調穩定能源基礎對競爭力的重要性。



卓榮泰說，賴清德上任以來推動五大信賴產業，包含半導體、AI、軍工、安控與次世代通訊，並以半導體作為領頭產業，今日動土的研發基地正是向民眾及國際社會展現台灣半導體持續再向前邁進一步的里程碑。



卓榮泰指出，在今年度“中央政府”總預算中，半導體研發經費編列新台幣155億元，另在“AI新十大建設”中投入311億元，涵蓋矽光子、量子、AI機器人與無人載具等關鍵技術，目標是推動台灣從硬體製造中心升級為系統整合與研發樞紐；不過這些預算仍需“立法院”支持，盼各界共同努力。



卓榮泰強調，科技產業如“逆水行舟、不進則退”，台灣不能有任何停頓，否則競爭者很快就會追上。政府會確保產業用水用電無虞，並提高土地使用效率，且系統性補足產業所需人力，包含中階技術人員與高階人才訓練，必要時也會更有策略地引進國際人才，緩解台灣人力缺口，支撐產業長期發展。